“Que se prepare”: Presidencia dice que tiene lista la invitación a Consuelo Porras; MP dice estar a la espera

Durante una conferencia de prensa este jueves 28 de noviembre el jefe de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, indicó que tienen lista la invitación para que acuda a una reunión la fiscal general Consuelo Porras, la cual anunció el 17 de noviembre el presidente Bernardo Arévalo.

Sin embargo, Palomo no especificó cuándo se realizaría la reunión entre Arévalo y Porras.

“(…) Que se prepare la fiscal general, ya se tiene definido el mecanismo para el cual se le va a invitar. Se tienen definidos también los temas, que serán sustantivos, que se trata justamente del objetivo de esta invitación”, afirmó Palomo.

El secretario indicó que “en estos días” darán a conocer los detalles de este.

MP se pronuncia

Al respecto, Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público (MP), dijo que dicha invitación aún no le ha llegado a la fiscal general.

“Totalmente de acuerdo en lo que dice el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, esperamos que llegue la nota, no ha llegado todavía oficialmente, estamos a la espera ya hace varias semanas. Sin embargo, ya hubo una invitación por parte de la señora fiscal para obviar esa nota y que pudiesen reunirse tanto el presidente de la República como la fiscal general “, declaró.

"(…) No se puede conversar de casos en particular en el ámbito de lo penal, porque el presidente pues no es parte de estos y sería muy complicado que el presidente del Ejecutivo quisiera tener injerencia en actos judiciales del poder judicial y también tener injerencia en actos de un órgano de control autónomo como lo es el MP. Sin embargo, las puertas del Ministerio Público están abiertas y así lo expresó la señora fiscal general el día que se hizo la invitación para que pueda llegar el señor presidente las veces que estimen necesario, siempre en aras de seguir construyendo un mejor país”, agregó Pineda.

"Lo que puedo decir es que se prepare la fiscal General" aseguró @santipalomov sobre la citación que se le enviará a Consuelo Porras. Agregó que ya se tiene definido el mecanismo y se hará público los próximos días.@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/k5zv61Xpj3 — Leslie Sánchez (@lsanchez_gtv) November 28, 2024

Imágenes Elmer Vargas