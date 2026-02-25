Remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores continúa detenida pese a amparo; diputada presenta 38 querellas

La remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores continúa detenida, ya que hasta ahora no se ha iniciado un nuevo proceso de licitación, luego de que los trabajos quedaran paralizados en diciembre de 2025.

Aunque el 27 de enero del 2026 se otorgó un amparo provisional que abría la puerta para retomar el proyecto, el procedimiento administrativo sigue sin avanzar. Así lo confirmó el viceministro del Deporte y la Recreación, Francisco Aguilar Chang, al referirse al estado actual del proceso.

El funcionario explicó que, debido a la autonomía de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), el Ejecutivo no puede intervenir directamente en las instalaciones ni en la ejecución del proyecto.

“La Confederación Deportiva es autónoma, a sus instalaciones nosotros no podemos entrar. Incluso la propia auditoría, la Contraloría, es la que tiene que ingresar en este caso”, señaló.

Aguilar Chang indicó que el tema fue abordado recientemente en una reunión del Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación, y adelantó que la CDAG anunciará en los próximos días cómo pretende retomar la remodelación.

“Ya próximamente la Confederación Deportiva va a anunciar cómo es que harán para la remodelación del estadio; ya tienen una solución y espero que en pocos días lo anuncien”, afirmó.

Añadió que confía en que el anuncio sea positivo: “Creo que van a ser buenas noticias para todos los que nos gusta el deporte, porque el Estadio Nacional es nuestra máxima instalación”.

En paralelo al estancamiento del proyecto, la diputada Karina Paz confirmó que ya fueron presentadas las 38 querellas penales anunciadas a finales de 2025, cuando venció oficialmente el plazo para entregar el estadio remodelado, el 6 de diciembre.

“Son 38 querellas para treinta y ocho personas que nosotros, un grupo de alrededor de ocho diputados, hemos presentado contra los posibles responsables de todas las anomalías y del desfalco de este inoperante proyecto de remodelación del Estadio Nacional”, declaró la legisladora.

Paz explicó que la presentación de las denuncias se retrasó porque, tras el anuncio inicial, varias personas se acercaron a aportar información adicional, aunque con temor a represalias.

“Hubo un mar de personas que se nos acercaron con información y denunciando detalles de la forma en que pretendían hacer este desfalco”, aseguró.

La diputada subrayó que, pese a los recursos ejecutados, la obra no muestra resultados visibles.

“Se pagaron millones por movimiento de tierras, por un par de cámaras y por levantar la grama antigua, pero realmente estadio nuevo no tenemos”, enfatizó.

Añadió que, pese a la desconfianza ciudadana en el sistema de justicia, insistirán en que los casos avancen. “No por eso vamos a dejar de presentar las denuncias; confiamos en que ahora puedan avanzar y que los responsables enfrenten las consecuencias con todo el peso de la ley”, agregó.

A este señalamiento se sumó el diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), quien confirmó que no existe ninguna licitación en curso, pese a que ya han transcurrido varios meses desde la paralización de la obra.

Chic también cuestionó que funcionarios de la CDAG no asistieran a una citación en el Congreso la semana pasada, y aseguró que este martes 25 serán convocados nuevamente para que rindan cuentas sobre el estado de la remodelación del estadio.

