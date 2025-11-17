Santiago Palomo deja la Secretaría de Comunicación de la Presidencia para asumir como embajador en el Vaticano

En un anuncio realizado este lunes durante la conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Bernardo Arévalo informó sobre el relevo que se efectuará al frente de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), ya que Santiago Palomo, quien estuvo al frente de esa dependencia, fue designado nuevo embajador de Guatemala ante el Vaticano.

Durante su intervención, el mandatario agradeció públicamente la labor de Palomo, al destacar que su gestión “abrió las puertas a la comunicación para que el gobierno tenga un ejercicio constante de rendición de cuentas ante la prensa”.

“Quiero agradecer públicamente, al licenciado Santiago Palomo, por su gestión al frente de esta secretaría que abrió las puertas a la comunicación para que el gobierno tenga un ejercicio constante de rendición de cuentas ante la prensa”, afirmó Arévalo.

El presidente también indicó que la nueva misión de Palomo en el Vaticano incluirá, además de las labores diplomáticas habituales, la preparación de la esperada visita del papa León XIV a Guatemala.

“Santiago Palomo pasa ahora a asumir funciones dentro del gobierno de la República como embajador de Guatemala ante el Vaticano, con la tarea especial de preparar el viaje del Santo Padre, el papa León XIV a Guatemala”, puntualizó el mandatario.

Palomo destaca apertura a los medios de comunicación

En su discurso de despedida, el ahora exsecretario de Comunicación, Santiago Palomo, hizo un recuento de su gestión y se refirió a los desafíos enfrentados durante el tiempo que estuvo a cargo de la SCSP.

“Ha sido un privilegio contribuir a este esfuerzo. Pasamos de la opacidad y el secretismo a una administración de gobierno que abre su gestión, que rinde cuentas, que dialoga y reconoce fundamentalmente el rol de la prensa en este esfuerzo”, indicó Palomo.

Entre los logros, Palomo mencionó la realización de “84 rondas a nivel nacional, más de mil noventa y dos preguntas respondidas”, como muestra del esfuerzo por una “comunicación pública más honesta, más abierta y cercana a la ciudadanía”, aseguró.

¿Quién quedará al frente de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia?

Ante la salida de Palomo de la SCSP, el presidente Bernardo Arévalo anunció que el cargo será asumido por Karina García Ruano, quien, según indicó el mandatario, cuenta con más de 25 años de experiencia en comunicación, gobernabilidad y asuntos públicos. Es doctora en Estudios de Información y Medios por la Universidad Estatal de Michigan, y ha trabajado como columnista, productora y periodista.

“En sustitución de Santiago Palomo, asumirá el día de hoy, como secretaria de Comunicación Social, Karina García Ruano. Es decir, es una de ustedes. Así que van a tener a una persona con la que pueden ahora interactuar directamente y que hablan el mismo idioma”, aseguró Arévalo, en alusión a que la nueva encargada de la SCSP posee experiencia y conocimiento en medios de comunicación.

El presidente afirmó que este martes 18 de noviembre a las 12 del día se realizará la presentación de la nueva secretaria de Comunicación Social a los periodistas que cubren la fuente del Organismo Ejecutivo, con quienes tendrá un primer acercamiento.