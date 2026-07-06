Segeplán explica por qué el Katún 2032 no cumplió sus objetivos y cómo el nuevo plan al 2052 busca corregir esas fallas

La Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), ha comenzado con el proyecto de renovación y actualización del plan Katún, ahora para que los planes se contemplen hasta el 2052.



El Katún se creó en el 2012, como un proyecto de país con un horizonte trazado hasta el 2032; sin embargo, Hugo Allán García, subsecretario de Análisis Estratégico para el Desarrollo, en Segeplán, reconoció a Prensa Libre que en la última década se han registrado cambios que obligan a replantear el proyecto con una perspectiva hasta el año 2052.



La primera fase, que comenzó la semana pasada, contempla el escuchar a un foro multisectorial sobre lo que espera para Guatemala en los próximos 26 años y sobre eso, construir un plan de país que pueda trascender gobiernos.





¿Qué es el Katún 2052 y por qué ocupa un lugar importante en el trabajo de Segeplán?



Es una herramienta que los países suelen tener para guiar su rumbo más allá de los periodos de gobierno, más allá de los periodos electorales, porque somos conscientes que no alcanzan cuatro años para hacer cambios a largo plazo, cambios estructurales.



Por ejemplo, la modernización de puertos, aeropuertos, carreteras, son proyectos que responden a una visión de largo plazo. Se llama katún porque en la cosmovisión maya es un periodo de 20 años, y este es un plan de 20 años con objetivos plasmados como sociedad.



¿Por qué cambiar el plan original Katún 2032 en ese momento?



Hay deficiencias en la concepción del propio plan. Por ejemplo, se hablaba (en el 2012) de que teníamos una carga tributaria baja, pero no se entró a abordarlo y lo dejó como una tarea pendiente y es una discusión que hay que tener, y ese es el objetivo, elaborar un plan más estratégico.



¿Por qué se dieron los problemas en el cumplimiento de objetivos del Katún 2032?



No se logró concretar por temas presupuestarios, cambios de autoridades constantemente en las entidades de gobierno. Y hay algunos temas dentro del propio plan que no dependen solamente del Gobierno, sino de otros sectores de la sociedad.





Estamos planteando en el plan qué queremos hacer, y como sociedad tenemos claro que todos queremos vivir mejor.

¿Cómo se elaborará este plan?



Como ejemplo de otros países que tienen planes de mediano y largo plazo, se busca un consenso de sociedad, no es la visión de un gobierno. El gobierno solo facilita el diálogo y se consiga una visión compartida.



¿Y que sucede si esa visión no es homogénea?



Lo estamos abordando de manera metodológica, en no meternos en el cómo vamos a lograr las cosas, porque hemos visto a través de la experiencia que los problemas que tenemos como país están en cómo lo queremos hacer. Estamos planteando en el plan qué queremos hacer, y como sociedad tenemos claro que todos queremos vivir mejor.



¿Qué cambios identificaron en el país que ameritaron replantearse el Katún 2032 y corregirlo?



Más allá de que había algunas cosas un poco flojas en el plan original, hay cambios fuertes por el efecto de la pandemia del Covid-19. Eso movió muchas cosas, incluso cómo vemos el mundo, cómo nos relacionamos con el mundo. De hecho, mucha parte del sistema educativo se quedó con modelos híbridos de enseñanza, el trabajo también se ha adaptado; también hemos visto cambios en la demografía, con fenómenos sociales como la migración que nos está cambiando el bono demográfico. Ahora mismo estamos bajando las tasas de nacimiento a un ritmo que no se había visto en los últimos años y eso pone todo en otra perspectiva.



También han cambiado otros temas, como la inteligencia artificial, que las prospectivas internacionales nos dicen que va a cambar el mundo en la próxima década más rápido que en todo el siglo pasado y eso modificará todo en términos de empleo, por ejemplo.



Y hay que pensar también en el cambio climático y sus consecuencias para el país y cómo lo podrá asimilar y que esas circunstancias no se conviertan en un obstáculo para el desarrollo.



¿Qué falló en el Katún 2032 y que no se debe repetir en el Katún 2052?



Hicimos una evaluación de cómo hemos avanzado los indicadores solo hemos avanzado seis puntos porcentuales a partir de la línea base y empezamos a indagar un poco más cómo la planificación se ha conectado con el presupuesto. Y ahí encontramos de que hay una desconexión justamente en lo que se planifica y lo que finalmente se termina financiando a través de los presupuestos anuales.



También estamos evaluando cómo están funcionando los programas, y si no están funcionando, hay que rediseñarlos, no hay que meterle tanto presupuesto a un programa que no está funcionando y eso lo puedes ver tú ya con evaluaciones que estamos haciendo. Le estamos apostando a un programa permanente de monitoreo y evaluación.



Es una planificación para personas que aún no han nacido, quienes van a vivir los efectos, lo hagamos bien o mal.

Si tuviera que elegir los tres mayores desafíos estructurales que el Katún busca resolver, ¿cuáles serían?



La modernización del país en infraestructura, no solo carreteras, sino infraestructura para la productividad. Otro tema es atender las grandes brechas de desigualdad, y el otro es el cambio climático y sus efectos. Pero yo agregaría un cuarto, el empleo, que en Guatemala sigue siendo precario.



¿Cómo se involucrará al sector privado, gobiernos municipales, academia y sociedad civil en esta discusión del Katún 2052?



La metodología contempla mesas de diálogo para recoger insumos con metodologías muy claras y no quedarnos en discusiones ideológicas. Más bien es identificar cuál es el futuro que nos imaginamos y cómo podríamos llegar a él sin condicionarlo al presente.



En realidad, es una planificación para personas que aún no han nacido, quienes van a vivir los efectos, lo hagamos bien o mal, van a ser personas que probablemente sus papás ahorita tienen 20, 25 años, y quereos consultar también a ellos, cuál es el futuro que imaginan para sus hijos.