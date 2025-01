Senador de EE. UU. propone trasladar a Guatemala bases militares que Honduras advirtió retirar

La presidenta Xiomara Castro ha advertido que retirará las bases militares de Estados Unidos en Honduras si el presidente electo, Donald Trump, cumple su amenaza de ordenar deportaciones masivas de hondureños cuando asuma el cargo, el 20 de enero.

La indicado por la mandataria hondureña provocó la reacción de Mike Lee, senador por el Estado de Utah.

El senador estadounidense en la red social X escribió: “si Honduras no nos permite mantener nuestra base en ese país (porque no quiere que enviemos a Honduras a los hondureños que residen ilegalmente en los EE. UU.), deberíamos trasladar esa base a Guatemala, que es más amigable con los EE. UU. y quiere combatir (no perpetuar) la trata de personas”.

"Frente a una actitud hostil de expulsión masiva" de hondureños "tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio", expresó Castro el 1 de enero en cadena nacional de radio y televisión.

Estados Unidos tiene en Comayagua, centro de Honduras, la base de Palmerola, construida en los años 80 para la lucha de los movimientos comunistas.

“Esperamos que la nueva administración norteamericana del presidente electo democráticamente, Donald Trump, sea abierto al diálogo, constructivo y amistoso, que no tome represalias innecesarias contra nuestros migrantes, que por norma hacen un gran aporte a la economía norteamericana", afirmó la mandataria.

En la cadena nacional anunció que como presidenta de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe convocará en enero junto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a una reunión de cancilleres con el fin de abordar el tema de la migración.

De acuerdo con el vicecanciller hondureño, Tony García, unos 250 mil hondureños están en lista para ser deportados en 2025 desde Estados Unidos, y que Honduras no está preparada para recibir una cantidad de personas como esa.

Otros miles de migrantes de México y otros países también están en esas condiciones, según el funcionario y distintas fuentes.

Cerca de dos millones de hondureños viven en Estados Unidos, la mayoría indocumentados, que aportan más del 25% del Producto Interno Bruto (PIB) del país centroamericano.

