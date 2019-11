Sistema de emisión de pasaportes falla en medio de intención de tercerizar el servicio

Fallas en el sistema para emitir pasaportes afectó el martes a unas 1 mil 500 personas. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Las fallas ocurridas este martes 5 de noviembre en el sistema de emisión de pasaporte se dan en medio de un intento por parte del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) de ceder a una empresa privada el servicio, cuando faltan dos meses para el cambio de gobierno. Un proceso que genera dudas, según analistas, pues hasta ahora se ha trabajado a puerta cerrada y, por ser un contrato millonario, debe ser ampliamente discutido.

No deje de leer Pasaportes en Guatemala: Migración prepara millonaria licitación Alex Fernando Rojas 5 de noviembre de 2019 a las 05:00h

Las bases de licitación ya están listas, y el documento que detalla el evento fue remitido a IGM el pasado 7 de octubre para ser analizado por un grupo de funcionarios, según documentos a los que Prensa Libre tuvo acceso. Luego de su revisión y correcciones, el documento sería subido a Guatecompras.

Que el concurso se dé a dos meses de la transición de gobierno siembra dudas, pues “a última hora quieren hacer negocios de esta magnitud”, dice Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana.

Entre los riesgos que el experto ve en este proceso es que esta no es una “licitación normal”, sino la cesión de un servicio público por determinada cantidad de años o pasaportes emitidos.

Además, en la emisión del pasaporte se maneja información vital de los ciudadanos, lo que representa un riesgo a la confidencialidad. Señala el experto en transparencia de Acción Ciudadana que el pasaporte de Guatemala es uno de los más débiles a nivel internacional, por lo que ahora países que antes no pedían visa a los guatemaltecos la solicitan.

“Que una empresa privada emita un pasaporte no necesariamente es malo, si existe una serie de controles y mecanismos de supervisión, que lamentablemente no se han aplicado”, dice Flores.

El analista indica que este proceso debe ser abierto y competitivo para garantizar transparencia.

“Eso implica que haya los tiempos suficientes para que empresas puedan ofertar, porque ese tipo de servicios no los presentan empresas nacionales, son empresas de fuera. Que los plazos sean cortos es limitar la participación de oferentes, lo cual abre la posibilidad para que exista algo de antemano acordado con alguna empresa”, advierte el representante de Acción Ciudadana.

Carlos Menocal, exministro de Gobernación del gobierno de Álvaro Colom, coincide con Flores acerca de que uno de los mayores riesgos es que la empresa a la que se asigne la licitación maneje la base de datos de los ciudadanos, y si no se tiene las medidas de seguridad necesarias, esta información podría ser mal utilizada.

A su parecer el que aún no haya una licitación pública e internacional es preocupante, y que este evento debe hacerse con “toda la publicidad debida, porque se trata de documentos e información sensible”, dice Menocal.

Al ser consultada Alejandra Mena, vocera de la IGM, sobre la licitación que estaría bajo análisis, indica no tener detalles del tema y debía confirmar la información que fue publicada revelada por Prensa Libre. Señala que el director, Carlos Emilio Morales Cancino, trabaja en la transición de gobierno, por lo que no podía dar una entrevista para aclarar el tema.

Usuarios, los más afectados

Las fallas del martes en el Centro de Emisión de Pasaportes, en la zona 4 capitalina, afectaron alrededor de 1 mil 500 personas, la cantidad de cartillas que se entregan diariamente.

Luis Mazariegos, por ejemplo, debió viajar 226 kilómetros desde San Carlos Sija, Quetzaltenango, a la capital para acompañar a su abuela a renovar el pasaporte. Comenzaron el viaje a la una de la mañana para ser de los primeros en la fila y poder hacer el trámite.

A las 8 horas los empleados de Migración comenzaron a notificar que por fallas en el sistema las personas no serían atendidas. Se les entregó un número para llegar nuevamente el lunes, 11 de noviembre, a realizar el trámite.

La respuesta de los empleados de la IGM no solucionó el problema para Luis y su abuela. La señora, de 84 años, necesita el pasaporte para renovar la visa de Estados Unidos, pues recibe tratamiento médico en ese país. “Ella necesita viajar”, dice Luis, quien se suma a la lista de afectados este martes 5 de noviembre.

Las fallas en el sistema comenzaron la semana pasada, como afirma Liseth Conde, que llevaba más de ocho días de llegar al centro para hacer el trámite y únicamente le habían cambiado la cita para ser atendida.

“Es terrible lo que nos hacen, no es un servicio barato y además es pésimo. No es justo venir desde las cuatro de la mañana y que nadie dé una respuesta”, cuenta Conde, que debía abordar este miércoles el avión que la llevaría a Estados Unidos para celebrar el cumpleaños de su nieta. El vuelo se fue sin ella. “Mi dinero quién me lo retorna, nadie”, se lamenta.

El malestar de los cientos de personas que hicieron fila por horas era evidente y exigían a los empleados una solución al problema. Pero no recibieron más explicación que la falla se debía a un problema de conexión con el Registro Nacional de a Personas (Renap).

Mena indicó que la semana pasada se comenzó a tener inconsistencia en el servicio de enlace de datos y de internet, lo que dio pie a detectar un problema relacionado con una “ruptura” en cables de fibra óptica. La falla se ubica en la calzada Roosevelt, donde se encuentra la sede central del Renap.

“A las personas se les está entregando una cita para que puedan realizar el trámite los días posteriores. Las personas que estaban agendadas para hoy (martes) se les estará atendiendo cuando el problema se resuelva, que esperaríamos sean en horas de la tarde, de no ser así, sería mañana (miércoles) a primera hora”, señaló la vocera del IGM.

#Comunicado | Ante la situación registrada en el Centro de Emisión de Pasaportes, se informa: pic.twitter.com/I2GReEyMMG — Migración Guatemala (@MigracionGuate) November 5, 2019

#Comunicado | Ante la situación registrada en el Centro de Emisión de Pasaportes, se informa: pic.twitter.com/I2GReEyMMG — Migración Guatemala (@MigracionGuate) November 5, 2019

Contenido relacionado

>Pasaportes en Guatemala: Migración prepara millonaria licitación

>Vetan uso de datos de licencias de indocumentados a inmigración en California

>Migración publica los cambios para la solicitud de pasaporte para menores