Tres exdiputados advierten un cisma en el Congreso que está relegando la agenda nacional

Los diputados del Congreso son de los funcionarios mejor pagados del país, pero recibir un salario elevado no garantiza que acudan a trabajar. En tres semanas no han tenido sesiones plenarias y evaden legislar en temas que podrían prevenir crisis sociales y hasta financieras.

A esto se suma que se acerca el fin del actual período ordinario de sesiones, el 15 de mayo y comienzan un período de receso hasta el 1 de agosto.

Según el análisis de tres exdiputados, que evaluaron la inactividad del Congreso, existen al menos cinco temas que el Organismo Legislativo debería tomar como prioridad y que se relegan, con un impacto considerable para la población.

No obstante, la discordia social por el reciente aumento de sueldo de los diputados, la disputa y falta de acuerdos políticos provocan que al día de hoy, a criterio de los excongresistas consultados, erosione un organismo ya impactado, lo que tendrá efectos a mediano plazo

Lejos de consolidar fuerzas, dicen los excongresistas, se está dividiendo el Organismo Legislativo y eso puede interrumpir aún más la consolidación de acuerdos y el avance de una agenda nacional en común.

Pero que el Congreso ignore sus responsabilidades podría dejar vulnerables a los ciudadanos ante efectos directos a consecuencia de políticas internacionales, por ejemplo. Sin contar que el parlamento ya tenía compromisos pendientes desde hace varias décadas, indican las fuentes.

Reforma a la ley del Congreso

Para Roberto Alejos, expresidente del Congreso, es necesario que la actual legislatura afine al menos una agenda legislativa, ya que la percepción que se tiene desde fuera es que el Legislativo ni siquiera cuenta con una agenda de trabajo.

“En este Congreso su prioridad fue conseguir una alianza con otros partidos porque el partido de gobierno no es bancada y no tiene una agenda de país. Su agenda se volvió la unidad, y en esa búsqueda se pusieron intereses partidarios y no de nación”, dijo Alejos.

Poder arrancar con una agenda política que deje beneficios al país, asegura el expresidente del Congreso, necesita antes una reforma a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL). Ya que la situación que pesa sobre los diputados independientes ha causado buena parte de los problemas y falta de acciones en el Legislativo.

“Hay que hacer una reforma a la LOOL para definir bien el tema de los diputados independientes. Este ha sido un problema que ha hecho que el Congreso no trabaje, decisiones de los partidos que dividen a las bancadas, porque los independientes no pueden ir a Junta Directiva, por ejemplo”.

Llegar a esto no es un escenario sencillo, ya que actualmente el aumento de sueldo para los diputados trajo efectos negativos para el quehacer parlamentario, dice Alejos. “No se terminaron de unir y el tema salarial los terminó de separar y el pleno va a seguir con un tiempo inactivo”, adelanta el excongresista.

Aranceles y deportaciones

Con una mirada igual de crítica, la exdiputada Nineth Montenegro considera que los diputados están en un escenario “peligroso”, ya que aunque la población no ha tenido una postura contundente, el aumento de sueldo podría ocasionar un problema social.

“El salario que se recetaron, que es casi tres veces más del que existía, está generando bastante molestia en una población con necesidades”, advirtió la excongresista, que también destaca cómo el Congreso está ignorando prevenir crisis nacionales que podrían derivarse de las políticas que está tomando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Deberían de apoyar políticas públicas, con un presupuesto que ayude a las personas que están siendo deportadas para que puedan tener un emprendimiento o un mecanismo de sobrevivencia”, dijo.

Pero además del fenómeno migratorio, la economía guatemalteca podría sufrir efectos negativos ante los aranceles que están siendo impuestos, en los que Guatemala ya fue incluida.

“Hay otro tema con el que el Congreso debería estar atento y son los aranceles de Donald Trump. Guatemala se verá afectada con sus exportaciones y creo que también tendría que entrar el Legislativo a hacer propuestas y tratar de ayudar para encontrar una salida y un impacto económico que lleve a una inflación y crisis económica”, señaló Montenegro.

Pueblos indígenas y juventud

Estos dos temas han sido dejados de lado de manera constante, según el exdiputado Walter Félix, quien dijo que buscó sin éxito impulsar estos temas en su paso como legislador.

“Yo estuve varios periodos en el Congreso de la República y salí frustrado porque muchas de las cosas que debemos hacer no se hacen. Es triste constatar que parece que cada legislatura es peor que la anterior”, lamentó.

Para Félix, la falta de acción de la décima legislatura es una muestra de cómo los diputados evaden sus responsabilidades con el país. “Más que inactividad hay una gran irresponsabilidad de una mayoría de diputados. La producción legislativa es pésima y creo que todo está ligado a ver cómo defienden sus intereses personales, aunque hay algunas excepciones”.

Félix añadió que es vital que se busque legislar a favor de estos dos grupos sociales, “están dejando de lado toda la agenda social, entre ellos temas para pueblos indígenas y la juventud. Son compromisos que vienen incluso desde la firma de los Acuerdos de Paz; la situación agraria, identidad y derecho de los pueblos indígenas, quedaron muchos compromisos”.

Alejos, Montenegro y Félix destacan que otro tema que seguramente volverá a quedar en el olvido del Congreso son las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Herramienta que en las elecciones del 2023 generó problemas y que seguramente seguirá siendo la base para las elecciones del 2027.