TSE se reúne con el secretario General de la OEA sin presencia de medios de comunicación

El encuentro se desarrolló a puerta cerrada entre Almagro y los magistrados. Los medios de comunicación no tuvieron acceso a la reunión ni a conocer los puntos de discusión, tampoco los temas propuestos en el marco de la segunda vuelta electoral.

Recientemente Irma Palencia, presidenta del TSE, compareció de manera virtual ante la asamblea de la OEA donde expuso la situación de Guatemala en el marco electoral.

Enfatizó en aquella sesión que le preocupaban los escenarios venideros en la segunda vuelta presidencial del 20 de agosto, al mismo tiempo que Almagro recibió una invitación de la Presidencia de Guatemala para venir al país.

El pasado martes la magistrada Irma Palencia, presidenta del TSE, explicó que desconocía cuáles serían los temas de la reunión: “me comuniqué con la oficina en Guatemala –de la OEA– para saber si ya teníamos agenda, pero todavía no me la habían compartido, tan solo tenemos los nombres de tres personas que lo van a acompañar, será en el transcurso de la mañana, pero todavía no tenemos agenda”.

Según la presidenta del TSE, darían la libertad al secretario General de la OEA para proponer una agenda de temas. “Como él es nuestro visitante, nosotros le estamos dejando que decida la agenda y por supuesto nosotros podremos tener dos o tres temas que conversar, si ya vienen en la agenda quedan subsumidos”.

El secretario General de la OEA arribó al país este 1 de agosto y se reunió en privado con el presidente Alejandro Giammattei, en donde tampoco hubo acceso a medios de comunicación independientes y aunque se informó de la reunión, no se hizo público cuáles fueron los puntos abordados.

Contexto electoral

La reunión entre el pleno del TSE con el secretario General de la OEA se da en medio de una serie de investigaciones que mantienen abiertas distintas fiscalías del Ministerio Público (MP) contra la autoridad electoral y uno de los partidos políticos que pasó a segunda vuelta.

En declaraciones recientes de la presidenta del TSE la funcionaria detalló que son objeto de al menos 13 investigaciones, que conllevan a una serie de requerimientos de información que complican la preparación de la segunda vuelta presidencial del 20 de agosto.

Según algunos oficios que se han filtrado a los medios de comunicación, algunas de las investigaciones que mantienen en curso el MP van en relación con los programas informáticos utilizados para el sufragio.

La Fiscalía de Delitos Administrativos investiga, por una denuncia presentada por la ciudadana Karen Fisher, el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que es operado por las empresas Datasys y Podernet.

La denuncia de Fisher, según explicó el departamento de Comunicación Social del MP, ingresó a la sede fiscal el pasado 29 de junio, días después de las votaciones cuando ya se conocía la tendencia de voto y quienes serían los candidatos que disputarían la presidencia en segunda vuelta.

Otras causas se encuentran en la Fiscalía de Delitos Electorales, una de ellas por una denuncia promovida por el partido político Valor, que impulsó la candidatura presidencial de Zury Ríos.

Producto de esta investigación, personal de la fiscalía citada solicitó al TSE autorización para la extracción de la copia de los resultados electorales de las votaciones.

Si el TSE autoriza a la diligencia, los fiscales deberán de comparecer a la sede del órgano electoral para presenciar la manera en que técnicos electorales hacen las copias de los resultados, diligencia que podría desarrollarse este jueves a las 10 horas.

Esta fiscalía también requirió por aparte información de los integrantes de las distintas juntas electorales que trabajan en el departamento de Guatemala, en donde se utilizó una herramienta alterna para el conteo de votos.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) mantiene bajo investigación al partido político Movimiento Semilla, por aparentemente tener firmas falsificadas que habrían sido usadas para la conformación del partido político.

Por este expediente, la Feci pidió al TSE el listado de todos los digitadores contratados por el TSE para el evento de votaciones, información que tienen de plazo para entregar este jueves 3 de agosto.

La magistrada Irma Palencia, presidenta del TSE, explicó en declaraciones que están dispuestos a colaborar con los procesos de investigación que mantiene el MP.