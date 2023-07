Embajador ante los EE. UU. y la OEA indica que pedir datos de digitadores al TSE es una acción “intimidatoria y políticamente cargada”

En su cuenta de Twitter escribió: “La demanda del fiscal de que el Tribunal Supremo Electoral debe proporcionar detalles de los trabajadores de entrada de datos en el actual proceso electoral en Guatemala es intimidatoria y políticamente cargada. Las elecciones deben estar libres del uso indebido del sistema legal”.

En un documento al que tuvo acceso Prensa Libre y Guatevisón se observa que el requerimiento de la Feci se hizo este 27 de julio y está dirigido a Irma Palencia, magistrada presidenta del TSE.

La Feci está solicitando que el TSE le proporcione “nombres de los digitadores que fueron contratados en el actual proceso electoral 2023, por municipio y departamento, el cual deberá enviarse de forma digital y física”.

Mientras que el ente investigador afirmó que se trata de un requerimiento dentro de la investigación del caso Corrupción Semilla.

“Somos sorprendidos, ojalá no todos los días, ya no sabemos qué pensar o qué esperar, pero seguimos trabajando como que todo esto no estuviera ocurriendo porque tenemos que garantizar la segunda vuelta”, respondió el 27de julio Palencia cuando en declaraciones a la prensa le preguntaron si les preocupa una nueva acción del MP antes de la segunda vuelta electoral.

Los guatemaltecos están llamados a las urnas este de agosto 2023 para elegir al próximo presidente de Guatemala. En la segunda vuelta competirán por la presidencia Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla.

