Uzra Zeya, subsecretaria de Estado de EE. UU., visita Guatemala para abordar temas como migración y narcotráfico

El canciller guatemalteco, Mario Bucaro, no estuvo presente en la reunión debido a que se encuentra en una misión en el extranjero, explicó la misma fuente.

“Esperamos conversaciones productivas sobre prioridades compartidas, incluida la migración segura, ordenada y humana; derechos humanos; antinarcóticos y anticorrupción”, publicó Zeya en sus cuentas oficiales en redes sociales.

Zeya agregó que, además de las reuniones con autoridades de Gobierno, tendrá charlas con representantes del sector judicial, sociedad civil y defensores de derechos humanos.

La visita de Zeya se da 10 días después de que el Título 42, de expulsión inmediata, perdiera vigencia en las fronteras de Estados Unidos.

La gira de la subsecretaria por la región inició el pasado 22 de mayo y finalizará en Colombia.

Guatemala es un país clave en tema de combate al narcotráfico para los Estados Unidos ya que, según organizaciones internacionales, el 90 % de las drogas que arriban al país norteamericano pasa por esta nación.

Mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que los viceministros Karla Samayoa y Geovani Castillo sostuvieron una reunión de cortesía con la funcionaria para tratar temas de interés para ambos países.

Entre los temas estuvieron la agenda bilateral y regional, así como asuntos de desarrollo, migración y seguridad.

Según el Minex, la funcionaria estadounidense agradeció al Gobierno de Guatemala por su liderazgo regional y compromiso con la atención integral de la migración, particularmente en el marco de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, y el importante rol que desarrolla promoviendo buenas prácticas en materia de retorno y reintegración.

Mientras que Guatemala indicó que con EE. UU. se comparten objetivos estratégicos en materia de prevención y atención de la migración irregular y el interés de ampliar las oportunidades de movilidad laboral, así como la promoción de una migración segura, ordenada, regular y circular.

En ese sentido, Guatemala hizo énfasis en la importancia de mantener un diálogo abierto y continuo para abordar de manera integral las causas estructurales de la migración, con el fin de brindar un mismo mensaje y evitar la interpretación errónea que han transmitido traficantes de personas migrantes.

Ambas delegaciones conversaron también sobre el papel que ha jugado Guatemala en la invasión rusa a Ucrania, manifestando en foros internacionales el apoyo del país al pueblo y al gobierno ucraniano y al respeto de su soberanía e integridad territorial.

Los funcionarios reafirmaron la voluntad y el compromiso en continuar con el trabajo de manera conjunta en el desarrollo de acciones concretas para enfrentar los principales desafíos compartidos en materia de seguridad, lo cual según el Minex, brinda una valiosa oportunidad para trabajar de manera conjunta y coordinada para contrarrestarlos, particularmente en materia de seguridad fronteriza, el combate al narcotráfico y la trata y tráfico de personas.

Appreciated meeting w/@MinexGT VFM Karla Gabriela Samayoa today. 🇺🇸👏🇬🇹’s strong partnership, incl. shared efforts to bolster safe, orderly, humane migration & #StandWithUkraine. Together, we are working toward a more secure, inclusive & prosperous future for Guatemala & the 🌎. pic.twitter.com/fSf86HV8sl

— Under Secretary Uzra Zeya (@UnderSecStateJ) May 24, 2023