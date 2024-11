¿Viajar por US$100 a Centroamérica? Avanza proyecto para que países bajen tasas de impuestos

En los próximos cinco meses Guatemala podría tener la oportunidad de unirse a la propuesta regional de bajar los costos de los impuestos de salida a vuelos que tienen como destino a Centroamérica. Según Ronny Rodríguez, director de desarrollo corporativo de Volaris para esa región, este es el tiempo aproximado en el que la iniciativa de ley, ya propuesta en Costa Rica, podría aprobarse y reglamentarse. No obstante, Rodriguez explica que si Guatemala no legisla como lo está haciendo Costa Rica, podría quedarse atrás debido a la falta de reciprocidad que condiciona la propuesta.

Según el Banco Mundial, la competencia limitada y las altas aeroportuarias impuestas a los boletos regionales son parte del problema de los costos elevados para los viajes aéreos en Centroamérica. Rodriguez señaló que el planteamiento del Banco Mundial busca que el conjunto de impuestos y cargos den un monto no mayor a los US$15 por país. De esta manera, según Rodríguez, se reducirían los precios de los boletos y se podría triplicar la cantidad de turistas al país, “ellos hablan de 200% de nuevos viajeros que actualmente no están viajando”, aseguró Rodríguez.

Actualmente, los impuestos y cargos de salida representan alrededor de US$50 por país, explicó Rodríguez. Guatemala cuenta en total con US$32.58 en impuestos de entrada y salida, mientras que Costa Rica tiene US$58.48. Debido a esto, el Banco Mundial expresa en su estudio que el costo de los boletos aéreos aumenta debido a los impuestos y no necesariamente por el boleto en sí.

Guatemala, actualmente no es el país más atractivo de manera aeroportuaria, según explica Lisardo Bolaños, coordinador técnico de Guatemala No Se Detiene, por lo que, a partir de este cambio, se estaría buscando la activación de este sector y generar mayores beneficios para atraer la actividad turística. Esta idea, añadió Bolaños, deriva de las buenas prácticas de la Unión Europea, en donde los boletos aéreos son más baratos y convenientes para visitar los distintos países de Europa.

Avanza iniciativa en Costa Rica

“Costa Rica dio un paso importante”, puntualizó Rodríguez, quien mencionó que la ley, ya aprobada en su primer debate, baja a US$14 el impuesto de salida. No obstante, para que esto suceda, la ley pone dos condiciones: que toda persona que viaje con origen de Costa Rica a cualquier otro destino dentro de la región centroamericana de forma directa o con escala, pagará un impuesto de salida de US$14, siempre y cuando el total de impuestos no exceda los US$23 tanto en Costa Rica como en el otro país al que se quiere viajar.

Esto, según explicó Rodriguez, se refiere a que para su funcionamiento, el país de destino también debe reducir los impuestos. “Esto es una verdadera política pública centroamericana”, aseguró Rodriguez, quien señaló que a partir de esta, se generarían divisas de desarrollo económico, extendiendo el número de noches en Centroamérica y creando mayor turismo dentro de los países de la región.

No obstante, es importante comenzar a imitar a Costa Rica. Según Bolaños, el problema no es ser el primer país en contar con esta ley, sino ser el segundo. “Si nosotros como Guatemala somos el primer o segundo país creo que ganamos una ventaja”, argumentó Bolaños, quien expresó que si Guatemala es el tercer país o incluso el último, se volvería mucho menos atractivo y se perderían acuerdos entre agencias de viajes.

La ley en Costa Rica será discutida en segundo debate a finales de noviembre, según Rodríguez, quien señala que existe suficiente consenso para aprobarla. A partir del 1 de noviembre, tomando en cuenta la necesidad de la firma del presidente del país y la reglamentación —para la cual la ley otorga tres meses—, Guatemala y otros países de Centroamérica contarían con cinco meses aproximadamente para no quedarse atrás en esta iniciativa.

Necesidad de reciprocidad

La idea de esta propuesta es bajar los precios de tal manera de que exista una reciprocidad, explicó Bolaños, quien señaló que debido a esto, la ley no operaría de forma inmediata, sino que avanzaría a medida que los otros países se sumen.

“Lo que estamos buscando es promover más turismo dentro de la región, reconociendo que ya existen otros países, específicamente Costa Rica, que logra atraer una mayor cantidad de turismo y en donde terminamos siendo complementarios”, aseveró el coordinador técnico de Guatemala No Se Detiene. En la medida en la que la reducción de las tasas, tanto en Guatemala como Costa Rica ocurran, se podría observar mayor probabilidad de turistas que no se interesen solamente por Costa Rica, sino también por Guatemala, sentenció Bolaños.

La iniciativa de Costa Rica cuenta solamente con dos artículos, detalló Rodríguez. y sugirió que en Guatemala sea lo más parecida posible. “Así se logra otra cosa, que las aerolíneas bajen sus costos”, señaló Rodriguez.

A partir de la implementación de este acuerdo, hay alrededor de 10 millones de turistas potenciales para Guatemala, según explicó Rodríguez, quien señaló que a partir de este incentivo, los europeos, estadounidenses, canadienses y asiáticos que ya visitaron alguna región de Centroamérica, se interesen por visitar Guatemala.

Beneficios e implicaciones

Motty Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (AGLA), aseguró que efectivamente, el beneficio sería principalmente para los pasajeros y luego para las líneas aéreas que cuentan con vuelos dentro de la región centroamericana. Sin embargo, menciona que las aerolíneas que no cuentan con estos vuelos podrían verse atraídas a incluir estas rutas siempre y cuando se observe un aumento sustancial en el mercado.

No obstante, Rodas explicó que no es tan sencillo, puesto que existen convenios internacionales que no necesariamente permiten estos vuelos. "Son permisos distintos", señaló Rodas; además de esto, Rodas menciona que la decisión de buscar estas rutas queda a discreción de cada aerolínea.

"Recordemos que en Guatemala, el impuesto de salida está dividido en diversas instituciones", puntualizó Rodas, quien mencionó que este monto es parte del presupuesto del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), el Ministerio de Educación (Mineduc) y de Cultura, entre otros, para subsistir. Rodas señaló que hay que tomar en consideración a quiénes afectaría si no se cuenta con el monto de salida.