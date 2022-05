Wálter Mazariegos: “El tema de gobernabilidad es la amenaza que ellos van a tomar”

Existen varios señalamientos de posibles ilegalidades en su nombramiento como rector. ¿Cómo reciben esas críticas?

El 27de abril el CSU convocó a elecciones en el Musac, todos sabemos que no se realizan por actos vandálicos promovidos por el PDH y otro precandidato, Carlos Valladares, y se cae la elección.

El 13 de mayo el CSU emite un comunicado que informa los procesos legales por lo que no conoció ni aprobó los cuerpos electorales pendientes; posteriormente el CSU es notificado de un amparo que convoca a la elección de rector.

El proceso se realizó en cumplimiento de la ley, las estrategias políticas de los compañeros precandidatos, la primera les funcionó muy bien porque bloquearon el Musac.

Ellos dicen fraude, esto y lo otro pero no les funcionó. Se fueron siempre por la vía dela manifestación y se evidenció gente de La Terminal, que respeto a los trabajadores, gente de Codeca -Comité de Desarrollo Campesino- y gente de pueblos que realizan ceremonias mayas… la gente que utiliza Jordán Rodas en el desorden social que vemos.

Sus dos estrategias malísimas, una manifestar y dos que no entraran sus electores para que Innova USAC no tuviera quórum y la elección no se realizará, lo complicado fue cuando vieron la transmisión que si se llegó al quórum. Ahora como ellos dicen lo que corresponden son procesos legales.

¿Contemplan un plan de diálogo para evitar posibles escenarios de confrontación e ingobernabilidad dentro de la USAC?

El tema de gobernabilidad es la amenaza que ellos van a tomar porque es donde tienen a sus pequeños grupos que lograron ganar electores, los están activando utilizándolos no como estudiantes ni profesionales.

Ya a dos días de la elección activaron en el CUM y en un centro universitario, sin embargo la universidad está funcionando normalmente.

Nosotros sí contemplamos el dialogo, yo soy miembro del CSU y decano por cuatro periodos, tenemos que ver por la administración, gobernabilidad y desarrollo de la universidad.

¿En su calidad como rector estaría dispuesto a investigar todos los señalamientos que rodean la votación del 14 de mayo?

Con gusto, completamente de acuerdo. Se pueden pedir los informes, investigar lo que sea necesario. En este momento soy decano y fui declarado electo pero no he sido juramentado, todavía no puedo tomar acciones.

¿Usted si estaría dispuesto a este proceso cuando tome posesión?

Por supuesto. Yo encantado de ordenar la casa y ver qué pasa con toda la documentación que ingrese legalmente, porque para eso está la oficina de acceso a la información, direcciones de Asuntos Jurídicos, Administración y todas las instancias que corresponden en ley.