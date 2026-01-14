Propuestas de EE. UU. para adquirir Groenlandia: Las veces que han intentado apoderarse de la isla

Desde principios del siglo XIX, Estados Unidos ha considerado y realizado varios intentos de comprar o apoderarse de Groenlandia, una enorme isla y territorio autónomo danés entre los océanos Atlántico Norte y Ártico, como hizo con las Indias Occidentales Danesas en diciembre de 1917, al convertirlas en las Islas Vírgenes de EE. UU.

Antes de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara públicamente, en enero del 2026, que Groenlandia será de Estados Unidos "de una forma u otra", ya habían existido notables discusiones internas dentro del Gobierno de Estados Unidos sobre la posible adquisición de la isla, que ocurrieron en 1867, 1910, 1946 y en el 2019.

Frente a este escenario, además del presidente Donald Trump, en noviembre del 2025, la adquisición de Groenlandia fue defendida por los exsecretarios de Estado William Henry Seward, en diciembre de 1872, y James Francis Byrnes, en marzo de 1972, así como por el exvicepresidente de Estados Unidos, Nelson Rockefeller, en enero de 1979.

Asimismo, el servicio de noticias BBC News reportó que, después de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1945, el Gobierno de los Estados Unidos le ofreció a Dinamarca comprar Groenlandia en secreto. Sin embargo, el debate público sobre la compra de la isla se produjo décadas después, durante la reelección de Trump en 2024.

¿Groenlandia está a la venta?

Durante la Segunda Guerra Mundial, en agosto de 1944, el Gobierno de los Estados Unidos anunció que consideraba a Groenlandia "vital para la seguridad nacional" del país, por lo que invocó su Doctrina Monroe, una postura que se opone al colonialismo europeo, y ocupó la enorme isla para impedir su uso por parte de la Alemania nazi.

Sin embargo, aunque el ejército estadounidense permaneció en Groenlandia hasta 1948, Dinamarca y EE. UU, se convirtieron en miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 1949, cuando se firmó un tratado para que Estados Unidos defendiera el territorio de la isla, aunque esta seguía siendo parte del Reino danés.

A pesar de ello, aunque el Reino de Dinamarca tiene autoridad sobre los asuntos internos de Groenlandia y es responsable de sus asuntos exteriores, Estados Unidos considera que puede proporcionar mucha más financiación, aunque una encuesta del 2021 encontró que el 85% de los isleños quería una mayor cooperación con Canadá.

Por lo tanto, la adquisición de Groenlandia daría a Estados Unidos el control de una isla que considera crucial para su defensa, ya que el presidente Donald Trump describió al territorio danés autónomo como "un agujero negro de seguridad" para EE. UU. y todos sus aliados, y dijo que sus 44 mil kilómetros de costa eran difíciles de monitorear.

El Ártico: La amenaza menos defendida

El pasado viernes 9 de enero, el miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Mike Haridopolos, emitió una declaración en la que apoyaba la adquisición de Groenlandia por parte de EE. UU. por razones de seguridad espacial, y comentó que la isla es una pieza fundamental para garantizar la seguridad del país en el futuro.

"EE. UU. no puede permitirse ceder ni un centímetro en el espacio o en el Ártico, que es el vector de amenaza más corto y menos defendido para América del Norte", concluyó el teniente general del Ejército de Estados Unidos, Thomas Carden, al comentar sobre el despliegue de activos espaciales militares en el territorio de Groenlandia.