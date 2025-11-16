Sistema Penitenciario asegura que no detectó suplantaciones ni fugas de reos en Cantel

Guatemala

Sistema Penitenciario asegura que no detectó suplantaciones ni fugas de reos en Cantel

Más de 2 mil agentes verificaron a todos los reos y, según la Dirección General del Sistema Penitenciario, no se detectaron irregularidades. La intervención ocurre tras semanas de tensión por la fuga de reclusos de alta peligrosidad.

Vista aérea del ingreso de más de dos mil agentes del Sistema Penitenciario y la PNC al centro de detención Cantel durante un operativo de control.

Más de 2 mil agentes del SP y la PNC ingresaron al centro de detención Cantel como parte del operativo de verificación y control.(Foto Prensa Libre: Mingob)

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó este domingo 16 de noviembre que finalizó el operativo de control interno en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, en Quetzaltenango, y aseguró que no se detectaron suplantaciones de identidad ni reos faltantes.

La revisión, que inició el sábado 15 de noviembre y continúo durante la madrugada de este domingo 16, incluyó el conteo individual de privados de libertad, inspecciones en áreas comunes y otras verificaciones.

De acuerdo con la institución, el operativo fue ejecutado por los órganos de control y el Grupo Élite del SP, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), con más de dos mil agentes que se desplegaron en el recinto.

La DGSP señaló que estas acciones forman parte del plan de recuperación de control en centros carcelarios, implementado tras las fuga de20 reos que evidenciaron vulnerabilidades en el sistema penitenciario.

Un mes de la fuga

La revisión en Cantel ocurre poco más de un mes después de la fuga de 20 reos de alta peligrosidad del centro Fraijanes 2, un hecho que expuso graves fallas operativas y derivó en la destitución de autoridades penitenciarias y de Seguridad.

Hasta la fecha, solo cuatro de los fugados han sido recapturados, lo que mantiene bajo presión a las nuevas autoridades del Ministerio de Gobernación y del Sistema Penitenciario.

A inicios de este mes de noviembre, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó que llegará a Guatemala una fuerza de tarea especial de los Estados Unidos, especializada en la persecución de la pandilla MS-13, para agilizar la búsqueda de los reos que siguen prófugos, sobre los cuales ya se solicitaron alertas rojas de Interpol.

En este contexto, las autoridades indicaron que intensificarán los operativos de control en distintos centros del país para prevenir nuevos incidentes y verificar el estado real de la población carcelaria.

Aunque el SP afirma que la situación en Cantel está bajo control, los episodios previos mantienen dudas en la población y entre expertos, sobre la capacidad institucional para garantizar seguridad y transparencia en los centros penitenciarios.

ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

Lee más artículos de Sandy Pineda

