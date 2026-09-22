Accidente entre camión y tráiler complica el tránsito en el km 25 de la ruta Interamericana

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Accidente entre camión y tráiler complica el tránsito en el km 25 de la ruta Interamericana

Bomberos reportan accidente entre tráiler y camión que transportaba cilindros de gas en la ruta Interamericana.

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ACCIDENTE EN KM 25 DE LA RUTA INTERAMERICANA

Camión que transportaba cilindros de gas chocó contra tráiler en el km 25 de la ruta Interamericana, (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Provial informó que este martes 22 de septiembre ocurrió un accidente de tránsito en el kilómetro 25 de la ruta Interamericana, en Mixco, lo que complica la movilidad en el sector.

En el lugar colisionaron un tráiler y un camión que transportaba cilindros de gas, lo que obligó a cerrar momentáneamente el paso con dirección a la capital.

Los Bomberos Voluntarios atienden la emergencia y no reportan personas heridas.

El camión quedó con daños severos y algunos cilindros quedaron a la orilla de la carretera por el impacto.

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El tráiler quedó atravesado entre uno de los carriles y la orilla de la carretera.

En el área del accidente se acumulan vehículos mientras las autoridades y los socorristas atienden la emergencia.

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Informan de derrumbe en ruta al Atlántico

Provial también informó que brinda seguridad vial debido a un derrumbe en el kilómetro 30.5 de la ruta al Atlántico, en Agua Caliente, El Progreso. El derrumbe obstruye el carril derecho con dirección norte.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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