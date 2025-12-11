Accidente provoca 10 kilómetros de congestionamiento en la ruta al Pacífico

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informa que este jueves 11 de diciembre el tránsito es complicado desde el kilómetro 23 de la ruta al Pacífico, con dirección al sur.



Las complicaciones se registran tras un incidente en cercanías del kilómetro 33, lo que ha provocado largas filas de vehículos.



En un video compartido por la PMT se observa que el tráfico está detenido hacia el sur.



Los Bomberos Voluntarios reportaron que en el kilómetro 34 de la referida ruta evaluaron a un hombre que sufrió un accidente en motocicleta.





Indicaron que este murió en el lugar del percance, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes para las diligencias legales en el área.



La víctima quedó sobre uno de los carriles y la motocicleta resultó con daños.

Para leer más: Más de 25 kilómetros de fila causa accidente de tráiler en ruta al Atlántico

Panorama del #TránsitoVN en el km 23 de la CA-9 al sur: se reporta alta carga vehicular debido a un incidente ocurrido en el km 33, lo que está generando retrasos en la movilidad en este sector. pic.twitter.com/DPJQBSr6WQ — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) December 11, 2025

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.