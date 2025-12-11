Accidente provoca 10 kilómetros de congestionamiento en la ruta al Pacífico

Sucesos

Accidente provoca 10 kilómetros de congestionamiento en la ruta al Pacífico

La PMT informa que el tránsito está detenido en la ruta al Pacífico, en dirección sur, debido a un percance vial.

El tránsito está detenido con dirección al sur desde el km 23 de la ruta al Pacífico. (Foto Prensa Libre: PMT de Villa Nueva)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informa que este jueves 11 de diciembre el tránsito es complicado desde el kilómetro 23 de la ruta al Pacífico, con dirección al sur.


Las complicaciones se registran tras un incidente en cercanías del kilómetro 33, lo que ha provocado largas filas de vehículos.

En un video compartido por la PMT se observa que el tráfico está detenido hacia el sur.

Los Bomberos Voluntarios reportaron que en el kilómetro 34 de la referida ruta evaluaron a un hombre que sufrió un accidente en motocicleta.

Indicaron que este murió en el lugar del percance, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes para las diligencias legales en el área.

La víctima quedó sobre uno de los carriles y la motocicleta resultó con daños.

Para leer más: Más de 25 kilómetros de fila causa accidente de tráiler en ruta al Atlántico

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

