Accidentes de motoristas dejan dos muertos y al menos seis heridos en la Aguilar Batres y ruta al Pacífico

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Accidentes de motoristas dejan dos muertos y al menos seis heridos en la Aguilar Batres y ruta al Pacífico

Accidentes de motocicleta dejan dos muertos y al menos seis heridos en distintos puntos de la Aguilar Batres, Villa Nueva y la ruta al Pacífico. Uno de los percances afecta el carril exclusivo del Transmetro hacia el ingreso a la capital.

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Dos personas murieron y al menos seis resultaron heridas en accidentes de motocicleta registrados en la calzada Aguilar Batres, Villa Nueva y la ruta al Pacífico, donde también se reportan complicaciones en el tránsito. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla de la cuenta @PMTMuniGuate / X).

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital informa sobre un incidente vial en la 35 calle y calzada Raúl Aguilar Batres, zona 12, en dirección al norte, donde murió el acompañante de un motorista.

Las autoridades viales advierten de que el deceso afecta el carril exclusivo del Transmetro y el carril izquierdo en dirección al ingreso a la capital.

La PMT afirma que el hecho es monitoreado mediante cámaras de vigilancia. Además, recomienda precaución al circular por el área y tomar en cuenta las complicaciones y los retrasos.

El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, señala que la Policía Nacional Civil interviene en el percance y que posiblemente el conductor de la motocicleta sea trasladado a la Torre de Tribunales para esclarecer lo ocurrido y su situación jurídica.

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Montejo destaca complicaciones en el tránsito entre la ruta al Pacífico y la incorporación al Anillo Periférico, por lo que se trabaja en la habilitación del reversible en el carril auxiliar, así como en agilizar el tránsito en la colonia El Carmen hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) o hacia la misma zona 12.

Frente al Cementerio General de Villa Nueva, en la Calle Real y 2a. avenida de la zona 5, ocurrió una colisión entre dos motocicletas que dejó al menos seis heridos.

Henry Quevedo, portavoz de la PMT de ese municipio, explica que una de las motocicletas se empotró en una venta de comida y atropelló a varias personas que estaban en la acera.

Quevedo recomienda utilizar rutas alternas, como el bulevar Los Reformadores o la conexión de la Covitigss.

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Los Bomberos Voluntarios auxilian y estabilizan a los heridos.

En el kilómetro 36 de la ruta al Pacífico, el choque entre un vehículo y una motocicleta deja un muerto por politraumatismo, según informa Víctor Gómez, portavoz del cuerpo de socorro.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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