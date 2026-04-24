Amatitlán: localizan posibles restos humanos y una persona muere en ataque armado

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Amatitlán: localizan posibles restos humanos y una persona muere en ataque armado

Los bomberos informaron del hallazgo de posibles restos humanos en Amatitlán; también informaron de un ataque armado.  

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RESTOS HUMANOS EN AMATITLÁN

Posibles restos humanos fueron localizados en Amatitlán. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios localizaron este viernes 24 de abril posibles restos humanos dentro de bolsas en la 1a. avenida y 11 calle, barrio San Antonio, Amatitlán.

Según el reporte, el hallazgo ocurrió en un área de bodegas, donde socorristas verificaron un bulto sospechoso tras recibir la alerta de vecinos.

Los bomberos acordonaron el área y dieron aviso inmediato a las autoridades correspondientes para iniciar las diligencias de investigación.

En los últimos días, cadáveres han sido localizados en distintos puntos del país. Uno de estos casos ocurrió el 20 de abril, cuando un cuerpo fue hallado en la colonia Bethania, zona 7 de la capital.

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El 21 de abril, tres cuerpos en bolsas y sábanas fueron encontrados en la colonia La Reformita, zona 12.

Un día después, bolsas con restos humanos fueron halladas en el kilómetro 9 de la ruta antigua a Chinautla, en un sector ubicado en los límites de la zona 6 capitalina, informaron los Bomberos Voluntarios.

Ataque armado en Amatitlán

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que este viernes 24 de abril se registró un incidente armado en el ingreso al callejón El Chajil, aldea Laguna Seca, Amatitlán. Añadieron que una persona murió en el lugar y otra resultó herida.

Para leer más: Identifican y revelan la causa de muerte de tres víctimas halladas en bolsas y sábanas en colonia La Reformita

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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