Amatitlán: localizan posibles restos humanos y una persona muere en ataque armado

Los Bomberos Voluntarios localizaron este viernes 24 de abril posibles restos humanos dentro de bolsas en la 1a. avenida y 11 calle, barrio San Antonio, Amatitlán.

Según el reporte, el hallazgo ocurrió en un área de bodegas, donde socorristas verificaron un bulto sospechoso tras recibir la alerta de vecinos.

Los bomberos acordonaron el área y dieron aviso inmediato a las autoridades correspondientes para iniciar las diligencias de investigación.

En los últimos días, cadáveres han sido localizados en distintos puntos del país. Uno de estos casos ocurrió el 20 de abril, cuando un cuerpo fue hallado en la colonia Bethania, zona 7 de la capital.

El 21 de abril, tres cuerpos en bolsas y sábanas fueron encontrados en la colonia La Reformita, zona 12.

Un día después, bolsas con restos humanos fueron halladas en el kilómetro 9 de la ruta antigua a Chinautla, en un sector ubicado en los límites de la zona 6 capitalina, informaron los Bomberos Voluntarios.

Ataque armado en Amatitlán

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que este viernes 24 de abril se registró un incidente armado en el ingreso al callejón El Chajil, aldea Laguna Seca, Amatitlán. Añadieron que una persona murió en el lugar y otra resultó herida.

Para leer más: Identifican y revelan la causa de muerte de tres víctimas halladas en bolsas y sábanas en colonia La Reformita

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