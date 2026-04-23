Identifican y revelan la causa de muerte de tres víctimas halladas en bolsas y sábanas en colonia La Reformita

Justicia

Identifican y revelan la causa de muerte de tres víctimas halladas en bolsas y sábanas en colonia La Reformita

Tres personas halladas sin vida en distintos sectores de la colonia La Reformita ya fueron identificadas.

y

|

time-clock

HALLAZGO DE CADÁVERES EN LA REFORMITA

Dos cadáveres envueltos en sábanas fueron localizados en la 11 avenida y 26 calle de la zona 12, colonia La Reformita. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Las tres personas localizadas sin vida en distintos puntos de la colonia La Reformita, zona 12 de la capital, han sido identificadas. Los cuerpos fueron abandonados envueltos en sábanas el 21 de abril.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), las víctimas murieron por asfixia por estrangulación.

Los dos primeros cuerpos fueron encontrados en la 11 avenida y 26 calle, y corresponden a William Ronaldo Ibarra García y Elder Omar Chacchic García.

Horas después, en un segundo hallazgo, las autoridades localizaron una camioneta en la 12 avenida y 24 calle, donde se encontraba el tercer cuerpo, identificado como Iván Alejandro Ovalle Guerra.

EN ESTE MOMENTO

Presidente entrevistará a los aspirantes al MP; diputados oficialistas afirman que no incidirán en la elección

Right
Agentes de la PNC trasladan a detenidos a la Torre de Tribunales, tras los allanamientos contra extorsiones que dejaron 39 capturas en distintos puntos del país. (Foto Prensa Libre: PNC)

Autoridades desarticulan cinco estructuras criminales vinculadas a las pandillas

Right

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las circunstancias de los crímenes y determinar a los posibles responsables de estos hechos ocurridos en la zona 12 de la capital.

La Policía Nacional Civil ha indicado que estos crímenes podrían tratarse de una “limpieza” dentro de las pandillas o de rivalidades entre estas, así como por el narcomenudeo.

Para leer más: “Están haciendo limpieza al interno de sus grupos”: PNC y analistas vinculan hallazgos de víctimas con disputa por narcomenudeo

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Colonia La Reformita Inacif Violencia en Guatemala Zona 12 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS