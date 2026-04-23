Identifican y revelan la causa de muerte de tres víctimas halladas en bolsas y sábanas en colonia La Reformita

Las tres personas localizadas sin vida en distintos puntos de la colonia La Reformita, zona 12 de la capital, han sido identificadas. Los cuerpos fueron abandonados envueltos en sábanas el 21 de abril.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), las víctimas murieron por asfixia por estrangulación.

Los dos primeros cuerpos fueron encontrados en la 11 avenida y 26 calle, y corresponden a William Ronaldo Ibarra García y Elder Omar Chacchic García.

Horas después, en un segundo hallazgo, las autoridades localizaron una camioneta en la 12 avenida y 24 calle, donde se encontraba el tercer cuerpo, identificado como Iván Alejandro Ovalle Guerra.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las circunstancias de los crímenes y determinar a los posibles responsables de estos hechos ocurridos en la zona 12 de la capital.

La Policía Nacional Civil ha indicado que estos crímenes podrían tratarse de una “limpieza” dentro de las pandillas o de rivalidades entre estas, así como por el narcomenudeo.

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