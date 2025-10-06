Asalto en autobús extraurbano deja un muerto y un herido en Taxisco

Los ocupantes de un bus extraurbano fueron sorprendidos en la madrugada de este 6 de octubre, cuando delincuentes dispararon sus armas durante un asalto.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que los disparos ocurrieron en el kilómetro 94 de la ruta que conduce de Taxisco, Santa Rosa, hacia Escuintla, en el sector conocido como Cuatro Caminos.

Tras los disparos, una persona murió y otra resultó herida; esta última fue trasladada a la emergencia del Hospital Nacional de Escuintla.

Los socorristas también auxiliaron a los demás pasajeros, ya que presentaban crisis nerviosa.

La Policía Nacional Civil permanece en el lugar donde fue detenido el autobús.

Por ahora, las autoridades no reportan capturas relacionadas con el asalto y el ataque armado.

