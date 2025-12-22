Ataque armado en el bulevar Liberación afecta el tránsito en algunos sectores de la capital

Los Bomberos Municipales informaron que este lunes 22 de diciembre se registró un incidente armado en el bulevar Liberación y 15 avenida, zona 12 de la capital.



Añadieron que en el lugar brindaron atención prehospitalaria a un hombre de 28 años con heridas de bala en el tórax, por lo que fue trasladado en estado delicado a un hospital.



Indicaron que varios automovilistas que transitaban por el sector utilizaron la línea de emergencia 123 para reportar detonaciones de arma de fuego. De inmediato, los despachadores de turno coordinaron el envío de varias unidades de emergencia para verificar la situación.



Según información preliminar de los bomberos, la víctima se conducía en un vehículo blanco cuando fue atacada por personas desconocidas que se movilizaban en motocicleta, quienes presuntamente intentaron despojarlo de sus pertenencias.

En el lugar se presentaron las autoridades correspondientes, que quedaron a cargo de las investigaciones relacionadas con el incidente.



Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, reportó que en el lugar hay indicios dispersos, por lo que la Policía Nacional Civil cerró dos carriles.



Indicó que el cierre complica el tránsito en el área de El Trébol, Aguilar Batres, avenida Bolívar y calzada Roosevelt.

- Ataque armado -



📍Bulevar Liberación frente a IGSS Pamplona zona 12



Hombre baleado fue trasladado a hospital. Evidencias dispersas obligan a PNC para cerrar 2 carriles.



Posiblemente es trabajador de empresa de telefonía. #PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT #OrdenYservicio pic.twitter.com/YPXP3UU5yn — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) December 22, 2025

