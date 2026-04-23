Ataque en la zona 1: un hombre fallecido, presunto sicario herido y un arma incautada

Los Bomberos Municipales informaron que este jueves 23 de abril una persona murió en un ataque armado en la 15 avenida y 15 calle, zona 1 de la capital. Añadieron que fueron alertados por automovilistas y vecinos que escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego.

Según el reporte, la víctima fue identificada como Michael Antonio Martínez, de 29 años, quien sufrió heridas en el cráneo y la espalda.



Durante el incidente resultó herido un hombre de 25 años, quien sufrió heridas en el abdomen, tórax y extremidades superiores e inferiores.

El herido fue estabilizado y luego trasladado en estado delicado hacia la Emergencia del Hospital General San Juan de Dios.



De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil (PNC), el herido es el presunto sicario y está bajo custodia policial. Le incautaron un arma de fuego.

La PNC añadió que el presunto responsable resultó herido al enfrentarse a agentes.

El arma Pietro Beretta que le decomisaron tiene reporte de haber sido robada en agosto del 2024 en la zona 10.

El detenido fue identificado como Ismael “N”, de 24 años.

Otros sucesos

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que la noche del miércoles un hombre murió baleado en una cancha polideportiva en Ciudad del Sol, zona 4 de Villa Nueva.



También informaron que en una vivienda en la manzana “G” del sector 1 de Villa Hermosa 2, zona 7 de San Miguel Petapa, fue localizada una persona fallecida.

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De acuerdo con el reporte, el cuerpo está en avanzado estado de descomposición, por lo que socorristas alertaron a las autoridades correspondientes.

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