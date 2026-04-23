Ataque en la zona 1: un hombre fallecido, presunto sicario herido y un arma incautada

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Ataque en la zona 1: un hombre fallecido, presunto sicario herido y un arma incautada

Una persona muere baleada en la zona 1 de la capital; la PNC reporta la captura del presunto responsable.

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ATAQUE ARMADO EN LA 15 A Y 15 CALLE ZONA 1

Un hombre murió baleado en la 15 avenida y 15 calle de la zona 1 de la capital. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Los Bomberos Municipales informaron que este jueves 23 de abril una persona murió en un ataque armado en la 15 avenida y 15 calle, zona 1 de la capital. Añadieron que fueron alertados por automovilistas y vecinos que escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego.

Según el reporte, la víctima fue identificada como Michael Antonio Martínez, de 29 años, quien sufrió heridas en el cráneo y la espalda.

Durante el incidente resultó herido un hombre de 25 años, quien sufrió heridas en el abdomen, tórax y extremidades superiores e inferiores.

El herido fue estabilizado y luego trasladado en estado delicado hacia la Emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

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De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil (PNC), el herido es el presunto sicario y está bajo custodia policial. Le incautaron un arma de fuego.

La PNC añadió que el presunto responsable resultó herido al enfrentarse a agentes.

El arma Pietro Beretta que le decomisaron tiene reporte de haber sido robada en agosto del 2024 en la zona 10.

El detenido fue identificado como Ismael “N”, de 24 años.

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Otros sucesos

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que la noche del miércoles un hombre murió baleado en una cancha polideportiva en Ciudad del Sol, zona 4 de Villa Nueva.


También informaron que en una vivienda en la manzana “G” del sector 1 de Villa Hermosa 2, zona 7 de San Miguel Petapa, fue localizada una persona fallecida.

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De acuerdo con el reporte, el cuerpo está en avanzado estado de descomposición, por lo que socorristas alertaron a las autoridades correspondientes.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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