Ataques armados en Guatemala este 29 de octubre dejan una mujer fallecida y cinco heridos

Los cuerpos de socorro reportaron una persona fallecida y al menos cinco heridas en distintos ataques armados ocurridos este jueves 29 de octubre.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que fueron alertados sobre un ataque armado en la calle principal del sector San Lorenzo, en Tecpán Guatemala, Chimaltenango.

Añadieron que socorristas de las unidades AD-132 y RD-136 localizaron en la vía pública a cuatro personas con heridas de proyectil de arma de fuego.

Los paramédicos les brindaron atención prehospitalaria; sin embargo, una mujer ya no contaba con signos vitales.

Las otras tres víctimas, una mujer y dos hombres, uno de ellos menor de edad, fueron estabilizadas y trasladadas en estado delicado a la emergencia del Hospital General de Tecpán.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) quedaron a cargo de la escena, en coordinación con el Ministerio Público (MP).

Otros ataques armados

Por su parte, los Bomberos Voluntarios reportaron un ataque armado en el kilómetro 13.5 de la ruta a Muxbal, donde localizaron a una persona con heridas de proyectil de arma de fuego.

La víctima fue estabilizada y trasladada a un centro asistencial.

Además, los Bomberos Municipales informaron que brindaron atención prehospitalaria a una mujer de 32 años que presentaba heridas de proyectil de arma de fuego.

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El ataque armado ocurrió en la 6a. avenida y 28 calle de la zona 12 de la capital.

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