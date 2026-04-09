Automovilista resulta herido tras ataque armado en zona 1; reportan cierre de carril

Los Bomberos Municipales informaron que este jueves 9 de abril se suscitó un ataque armado contra un automovilista en la 7a. avenida y 22 calle, zona 1.

Añadieron que paramédicos le brindaron atención prehospitalaria a un hombre de 34 años, quien sufrió una herida de bala en el costado izquierdo del tórax.

Indicaron que, una vez estabilizado, fue trasladado en estado delicado a un hospital privado.

Según información preliminar obtenida por los bomberos, la víctima conducía un vehículo gris cuando fue atacado por personas desconocidas, quienes intentaron despojarlo de sus pertenencias.

La Policía Municipal de Tránsito reportó que el Ministerio Público arribó al área del ataque para efectuar las diligencias de ley.

Añadió que está cerrado el paso en el carril derecho de la 7a. avenida y 22 calle, en la referida zona.

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Ministerio Público arriba a Centro Cívico por hecho armado contra conductor de vehículo particular.



Cierre vial de pista derecha, carril derecho de 7 avenida 22 calle zona 1 frente Banco de Guatemala.#09abr26PMT pic.twitter.com/zYYciHrmCf — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) April 9, 2026

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