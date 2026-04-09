Automovilista resulta herido tras ataque armado en zona 1; reportan cierre de carril

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Automovilista resulta herido tras ataque armado en zona 1; reportan cierre de carril

Un hombre de 34 años resultó herido de bala en un supuesto intento de asalto en la zona 1.

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ATAQUE ARMADO EN EL CENTRO CÍVICO

Automovilista fue atacado a balazos en la 7a avenida y 22 calle , zona 1. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Los Bomberos Municipales informaron que este jueves 9 de abril se suscitó un ataque armado contra un automovilista en la 7a. avenida y 22 calle, zona 1.

Añadieron que paramédicos le brindaron atención prehospitalaria a un hombre de 34 años, quien sufrió una herida de bala en el costado izquierdo del tórax.

Indicaron que, una vez estabilizado, fue trasladado en estado delicado a un hospital privado.

Según información preliminar obtenida por los bomberos, la víctima conducía un vehículo gris cuando fue atacado por personas desconocidas, quienes intentaron despojarlo de sus pertenencias.

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La Policía Municipal de Tránsito reportó que el Ministerio Público arribó al área del ataque para efectuar las diligencias de ley.

Añadió que está cerrado el paso en el carril derecho de la 7a. avenida y 22 calle, en la referida zona.

Para leer más: Ataques armados en colonia La Reformita dejan un fallecido y un herido

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Esbin García

Periodista de Prensa Libre especializado en fotografía nacional y deportiva, con 30 años de experiencia. Premio Unicef, Premio APG-Comcel y Reconocimiento por la Hemeroteca Nacional y Embjada de México en la rama Periodismo Gráfico

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