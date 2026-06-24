Bomberos atienden cuatro hechos violentos en las últimas horas; una mujer murió en la zona 3

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Bomberos atienden cuatro hechos violentos en las últimas horas; una mujer murió en la zona 3

Cuatro personas murieron en hechos violentos ocurridos en distintos puntos de Guatemala, informaron los bomberos.

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MUJER MUERE BALEADA EN LA ZONA 3 DE LA CAPITAL

Bomberos resguardan la escena donde una mujer murió baleada en la zona 3 de la capital. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Cuatro personas han perdido la vida de forma violenta en Guatemala en las últimas horas, reportaron los cuerpos de socorro.

Los Bomberos Municipales fueron alertados por vecinos sobre un ataque armado en la 10a. avenida y 30 calle de la zona 3.

Al arribar las unidades de emergencia, los paramédicos localizaron sobre el asfalto a una mujer identificada como Brenda Rosmery Gómez Soto, de 27 años, según el reporte bomberil.

Durante la evaluación primaria confirmaron que no contaba con signos vitales a causa de heridas de bala en el cráneo. Los socorristas solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes, que aseguraron la escena y quedaron a cargo de las diligencias e investigaciones.

EN ESTE MOMENTO

Mientras una mujer camina por Plaza España, al fondo se observa la infraestructura del AeroMetro, correspondiente a la Estación 1 de la Línea 1, donde en los próximos días iniciará la construcción del área de abordaje para pasajeros. (Fotos, Prensa Libre: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

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De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales, en el sector Las Viñas, Sanarate, El Progreso, hallaron en una zona boscosa el cadáver baleado de un hombre.

Según el reporte, la víctima se encontraba desaparecida desde hacía cuatro días.

El referido cuerpo de socorro también reportó que en el kilómetro 83 de la ruta antigua al Puerto de San José, Escuintla, fue hallado muerto un hombre a un costado de la cinta asfáltica. El cuerpo presentaba heridas de bala.

Para leer más: Sujetos vestidos como policías irrumpen en vivienda y ejecutan a tres personas en la zona 3 capitalina

La Cruz Roja Guatemalteca informó que una persona fue agredida físicamente en la 2a. avenida y 11 calle, zona 8 de Cobán, Alta Verapaz.

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Añadió que le brindaron atención; sin embargo, falleció en el lugar debido a la gravedad de los traumas.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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