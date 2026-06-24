Bomberos atienden cuatro hechos violentos en las últimas horas; una mujer murió en la zona 3

Cuatro personas han perdido la vida de forma violenta en Guatemala en las últimas horas, reportaron los cuerpos de socorro.

Los Bomberos Municipales fueron alertados por vecinos sobre un ataque armado en la 10a. avenida y 30 calle de la zona 3.

Al arribar las unidades de emergencia, los paramédicos localizaron sobre el asfalto a una mujer identificada como Brenda Rosmery Gómez Soto, de 27 años, según el reporte bomberil.

Durante la evaluación primaria confirmaron que no contaba con signos vitales a causa de heridas de bala en el cráneo. Los socorristas solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes, que aseguraron la escena y quedaron a cargo de las diligencias e investigaciones.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales, en el sector Las Viñas, Sanarate, El Progreso, hallaron en una zona boscosa el cadáver baleado de un hombre.

Según el reporte, la víctima se encontraba desaparecida desde hacía cuatro días.

El referido cuerpo de socorro también reportó que en el kilómetro 83 de la ruta antigua al Puerto de San José, Escuintla, fue hallado muerto un hombre a un costado de la cinta asfáltica. El cuerpo presentaba heridas de bala.

Para leer más: Sujetos vestidos como policías irrumpen en vivienda y ejecutan a tres personas en la zona 3 capitalina

La Cruz Roja Guatemalteca informó que una persona fue agredida físicamente en la 2a. avenida y 11 calle, zona 8 de Cobán, Alta Verapaz.

Añadió que le brindaron atención; sin embargo, falleció en el lugar debido a la gravedad de los traumas.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.