Bomberos confirman ataque armado contra guardia del SP en Flores, Petén

Bomberos confirman ataque armado contra guardia del SP en Flores, Petén

Un guardia del SP resultó herido de bala cuando cenaba a un costado de la cárcel de Santa Elena, Flores, Petén.

Un guardia del Sistema Penitenciario fue atacado a balazos en Santa Elena, Flores, Petén. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Los Bomberos Voluntarios de la 57 Compañía informaron que la noche del martes 26 de agosto se registró un ataque armado en cercanías de la granja penal de Santa Elena, en Flores, Petén.

Añadieron que la unidad 1547 trasladó a un hospital a un hombre en estado delicado por las heridas de bala que sufrió.

Este miércoles 27 se consultó al referido cuerpo de socorro, que amplió que, según la información que tienen, el herido es un guardia del Sistema Penitenciario (SP).

Indicaron que el guardia se encontraba en su jornada de descanso cuando fue víctima del ataque.

Afirmaron que la víctima cenaba a un costado de la prisión cuando fue atacada a balazos.

Aún se desconoce el móvil del ataque contra el guardia, quien sufrió heridas en distintas partes del cuerpo.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Flores Guardia Petén Santa Elena Sistema Penitenciario 
