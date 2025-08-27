Bomberos confirman ataque armado contra guardia del SP en Flores, Petén

Los Bomberos Voluntarios de la 57 Compañía informaron que la noche del martes 26 de agosto se registró un ataque armado en cercanías de la granja penal de Santa Elena, en Flores, Petén.

Añadieron que la unidad 1547 trasladó a un hospital a un hombre en estado delicado por las heridas de bala que sufrió.

Este miércoles 27 se consultó al referido cuerpo de socorro, que amplió que, según la información que tienen, el herido es un guardia del Sistema Penitenciario (SP).

Indicaron que el guardia se encontraba en su jornada de descanso cuando fue víctima del ataque.

Afirmaron que la víctima cenaba a un costado de la prisión cuando fue atacada a balazos.

Aún se desconoce el móvil del ataque contra el guardia, quien sufrió heridas en distintas partes del cuerpo.

