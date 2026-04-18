Bomberos controlan incendio ocurrido en una vivienda en Villa Nueva

Un incendio en el interior de una vivienda fue reportado por los Bomberos Municipales Departamentales en Villa Nueva.

Según la información de los socorristas, el fuego se inició en el interior de una vivienda construida con madera y láminas en la colonia El Cedro, ubicada en la aldea Bárcenas, zona 3 de Villa Nueva.

Los elementos bomberiles fueron alertados por vecinos de la localidad, quienes realizaron las llamadas correspondientes e indicaron que en el interior de dicha vivienda se podían observar columnas de fuego.

De inmediato fueron destacadas dos unidades identificadas con los números A-58-01 y BD-50, que se hicieron presentes en el lugar. Inmediatamente los socorristas realizaron los trabajos para mitigar el fuego y así se evitó que este se propagara a las viviendas aledañas.

Según el reporte, no se reportaron personas heridas, únicamente daños materiales. También se desconoce el origen del fuego, aunque no se descarta que este haya sido producto de un cortocircuito.

Los socorristas hacen el llamado a las personas para que tomen las medidas de prevención necesarias en sus viviendas y que eviten tener velas encendidas, así como revisar conexiones eléctricas, ya que el viento y las altas temperaturas pueden propiciar estos eventos.

Otras emergencias en Villa Nueva

Desde las primeras horas de este sábado 8 de abril, el municipio de Villa Nueva ha reportado varias emergencias que han sido atendidas por los socorristas.

En las primeras horas del día se registró un accidente de tránsito en la ruta conocida como La Vuelta del Zope, que comunica Bárcenas con la localidad de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.

En el lugar falleció un motorista y su acompañante, quienes colisionaron con un vehículo y un camión.

Alrededor de las 11 horas se registró un accidente laboral en la colonia Primavera, que se ubica en El Frutal. En este lugar se reportó que cinco personas que trabajaban en la excavación de un pozo quedaron soterradas; uno de los trabajadores murió en el lugar, mientras que otros cuatro resultaron heridos y fueron trasladados por los Bomberos Municipales Departamentales a un centro asistencial de la localidad.