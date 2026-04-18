Dos accidentes en Villa Nueva y Alta Verapaz dejan cuatro muertos en las últimas horas

Un accidente de tránsito registrado en la aldea Santa Cecilia Chajaneb, en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, dejó como saldo dos personas fallecidas y cuatro más heridas, quienes fueron trasladadas de emergencia al hospital nacional de Cobán.

De acuerdo con los Bomberos Municipales Departamentales, el percance ocurrió cerca de las 9 de la mañana, luego de que el piloto perdió el control del vehículo por causas aún no establecidas y se estrelló contra un paredón de piedra.

Socorristas acudieron al lugar con unidades de emergencia y brindaron asistencia a las víctimas, mientras que las autoridades fueron notificadas para iniciar las diligencias correspondientes.

Otro accidente letal

Un hecho de tránsito deja como saldo dos personas fallecidas en la ruta de Bárcenas, en Villa Nueva, hacia Milpas Altas. El paso se encuentra completamente bloqueado mientras unidades de emergencia atienden la situación.

Las autoridades de tránsito de Villa Nueva no han dado más detalles, pero en un video publicado en sus redes sociales se observa a paramédicos atendiendo a una persona sobre la carretera. También se ve una camioneta detenida con daños, que aparentemente estuvo involucrada en el percance, y unos metros adelante otros paramédicos atienden a otra persona cerca de un camión.

#URGENTE hecho de tránsito deja como saldo dos personas fallecidas en la ruta de Bárcenas Villa Nueva hacia Milpas Altas, paso completamente bloqueado, unidades de emergencia trabajan en el lugar y coordinan con el @MPguatemala utilice vias alternas. #TransitoVN pic.twitter.com/4n5UwHcSUa — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) April 18, 2026

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