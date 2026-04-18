Perforación de pozo termina en tragedia con un fallecido y cuatro heridos en Villa Nueva

Varios trabajadores de una empresa encargada de la perforación de un pozo en la colonia El Paraíso, en el Frutal, jurisdicción de Villa Nueva, sufrieron un accidente al momento en que trabajaban en dicha obra.

Según la información proporcionada por los vecinos, alrededor de las 11 horas de este 18 de abril, una cuadrilla de cinco trabajadores realizaba los trabajos como parte de la construcción de varios proyectos, entre ellos una comisaría de la Policía Nacional Civil, cuando, por causas que se desconocen, sufrieron un accidente.

Se sabe que los trabajadores quedaron soterrados cuando realizaban la excavación del pozo, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de los cuerpos de socorro.

Al lugar acudieron Bomberos Municipales Departamentales, quienes trasladaron a cuatro heridos a un centro asistencial de la localidad, mientras que se confirmó el fallecimiento de una persona en el lugar.

Se desconoce la identidad y las edades tanto de los heridos, como de la persona fallecida, mientras se esta a la espera de la llegada de los peritos del Ministerio Público, (MP), quienes determinarán las causas del accidente, así como la identidad del occiso.

Los vecinos informaron que la empresa encargada de las obras fue contratada por la Municipalidad de Villa Nueva para realizar la perforación del pozo y aseguraron que no permitirán que continúen con la construcción de este, debido a los riesgos que implica tanto para los trabajadores como para los vecinos, ya que no se cuenta con los procesos de seguridad mínimos, lo que habría provocado este accidente.

También se tuvo conocimiento de que la empresa contratada por la Municipalidad de Villa Nueva para la realización de los trabajos proviene del departamento de Zacapa.

Hasta el momento, la comuna de Villa Nueva no se ha pronunciado sobre este accidente ocurrido durante la mañana de este 18 de abril.