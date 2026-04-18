PNC captura a tres presuntos pandilleros sindicados de un ataque armado en la zona 6

Tres presuntos integrantes de la estructura delictiva del barrio 18, entre ellos un menor, fueron detenidos por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), sospechosos de haber cometido un ataque armado en el barrio San Antonio, zona 6.

Según el reporte de las fuerzas de seguridad, la detención de los presuntos pandilleros se dio luego de una alerta recibida por la operadora de turno de la comisaría 12, donde se reportó el ataque armado en ese sector de la zona 6, en el que falleció una persona y dos más resultaron heridas, por lo que fueron designados agentes al lugar para verificar el hecho.

Los agentes se movilizaron hacia el sector, donde los sospechosos, al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, se dieron a la fuga hacia el área que conduce al río de aguas negras, en la bajada de Las Buganvilias, que divide la zona 6 con la zona 18. En ese lugar, los agentes antinarcóticos y de la comisaría 12 lograron copar a los sospechosos identificados como Alexander N, de 25 años, y Jairón N, de 20, así como a un menor de 17 años, quienes fueron identificados como integrantes de la citada pandilla.

A los detenidos se les incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros, con las que se presume cometieron el ataque, 20 municiones para fusil y un chaleco antibalas.

Luego de su captura, los dos hombres fueron remitidos al juzgado correspondiente, mientras que el menor que los acompañaba fue remitido al juzgado de menores en conflicto con la ley.

Más de 140 capturas

Según el reporte de la PNC, en las últimas 24 horas han sido capturadas 141 personas, entre ellas 12 presuntos pandilleros del barrio 18 y un menor perteneciente a dicho grupo.

También se reporta la incautación de 38 armas de fuego de diferentes calibres, 123 motocicletas y 26 vehículos consignados, como resultado de los operativos de seguridad que se implementan en la capital, así como en el interior del país, indicó la Policía Nacional Civil.