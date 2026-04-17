Tres presuntos sicarios son detenidos por la PNC tras balacera contra una mujer en Mixco

Justicia

Tres presuntos sicarios son detenidos por la PNC tras balacera contra una mujer en Mixco

Agentes de la PNC capturaron a tres presuntos sicarios que intentaron huir tras ataque armado en Mixco.

|

time-clock

CAPTURAN A SICARIOS DEL BARRIO 18 EN MIXO

Agentes capturan a tres presuntos sicarios en Mixco. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 17 de abril que agentes capturaron a supuestos sicarios de la mara Barrio 18, señalados de cometer un ataque armado.

Añadió que los pandilleros fueron capturados en la 15 avenida y 1a calle, zona 11 de Mixco.

Según la PNC, los detenidos son: Carlos “N”, de 19 años; Andy “N”, de 21, y Lester “N”, de 23, presuntos responsables de un ataque armado contra una mujer que resultó herida.

“Los detenidos, al notar la presencia policial, intentaron huir en una motocicleta sin placa de circulación; fueron interceptados de inmediato y se les incautó una pistola que portaban de manera ilegal”, añadió el informe policial.

EN ESTE MOMENTO

El Insivumeh advierte que el fenómeno de El Niño en este 2026 podría provocar sequías prolongadas de hasta 10 semanas, afectando cultivos y la disponibilidad de agua en Guatemala. (Foto Prensa Libre: ShutterStock)

Época de lluvia en Guatemala: ¿Cómo afectará el fenómeno de El Niño en 2026?

Right
Turismo Semana Santa 2026 Guatemala

Semana Santa 2026: más viajes internos compensan baja de extranjeros y sube el gasto del turista

Right

La mujer herida tenía una orden de captura vigente por el delito de extorsión, además de registrar un antecedente por el mismo delito en el 2020, agregó la PNC.

Los detenidos fueron puestos a disposición de los tribunales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el hecho, indicó.

Para leer más: Capturan en Mixco al supuesto máximo líder de la Mara Salvatrucha y así fue el seguimiento para detenerlo junto a otros tres pandilleros

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Barrio 18 Capturan a presuntos sicarios Mixco Policía Nacional Civil 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS