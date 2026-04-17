Tres presuntos sicarios son detenidos por la PNC tras balacera contra una mujer en Mixco

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 17 de abril que agentes capturaron a supuestos sicarios de la mara Barrio 18, señalados de cometer un ataque armado.

Añadió que los pandilleros fueron capturados en la 15 avenida y 1a calle, zona 11 de Mixco.

Según la PNC, los detenidos son: Carlos “N”, de 19 años; Andy “N”, de 21, y Lester “N”, de 23, presuntos responsables de un ataque armado contra una mujer que resultó herida.

“Los detenidos, al notar la presencia policial, intentaron huir en una motocicleta sin placa de circulación; fueron interceptados de inmediato y se les incautó una pistola que portaban de manera ilegal”, añadió el informe policial.

La mujer herida tenía una orden de captura vigente por el delito de extorsión, además de registrar un antecedente por el mismo delito en el 2020, agregó la PNC.

Los detenidos fueron puestos a disposición de los tribunales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el hecho, indicó.

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