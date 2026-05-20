Bomberos localizan cuerpo envuelto en sábanas y hombre muere baleado en parada de buses

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Bomberos localizan cuerpo envuelto en sábanas y hombre muere baleado en parada de buses

Los bomberos reportaron dos fallecidos y un herido en hechos de violencia ocurridos en las últimas horas en Guatemala.

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HALLAN CADÁVER EN CEMENTERIO DE VILLA CANALES

Un cadáver envuelto en sábanas fue localizado en el cementerio de Villa Canales. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios informaron que este miércoles 20 de mayo fue localizado el cadáver de una persona en el cementerio de Villa Canales.

Indicaron que el cuerpo estaba envuelto en sábanas y no había sido identificado.

Junto al cadáver fue dejado un letrero que será parte de los indicios para la investigación.

Esta semana han ocurrido hallazgos similares. El 18 de mayo, en la 6a. avenida y 25 calle de la zona 1 de Mixco, fue localizado el cadáver de una persona. El cuerpo estaba envuelto en sábanas, según el reporte.

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En otro suceso, los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que un hombre murió baleado en una parada de buses de la zona 2 de Zaragoza, Chimaltenango.

Además, informaron de que fueron alertados sobre un incidente armado en un negocio de bebidas alcohólicas en el kilómetro 185 de la ruta Cito-Zarco, entre Retalhuleu y Quetzaltenango.

Para leer más: 32 cuerpos envueltos y abandonados: la violencia deja escenas de terror en Guatemala

A su arribo, los socorristas localizaron a un hombre con una herida de bala.

La víctima fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Nacional de Retalhuleu para recibir atención médica.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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