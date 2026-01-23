Bomberos reportan muerte de mujer en ataque en tienda y hallan cadáver envuelto en sábanas

Bomberos reportan muerte de mujer en ataque en tienda y hallan cadáver envuelto en sábanas

Los Bomberos reportan personas muertas en hechos de violencia en las últimas horas, en Guatemala.

El cadáver de una persona fue localizado envuelto en sábanas en la ruta a Bárcenas, Villa Nueva. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que la noche del jueves 23 de enero fue localizado un cadáver envuelto en sábanas en el kilómetro 22 de la ruta a Bárcenas, municipio de Villa Nueva.


El hallazgo ocurrió a un costado de la cinta asfáltica y se desconoce la identidad de la víctima.

También reportaron un ataque armado en una tienda ubicada en el kilómetro 53 de la ruta al Atlántico.

Indicaron que en el lugar murió una mujer debido a múltiples heridas de bala.

Los Bomberos Voluntarios informaron que un hombre fue hallado con heridas en el cuello en la 16 calle y 5ª avenida, zona 1 capitalina.

Pese a los intentos de los socorristas por restablecer sus signos vitales, falleció en el lugar.

Según el reporte, la víctima, de unos 25 años, era de nacionalidad hondureña.

ARCHIVADO EN:

Ataques armados en Guatemala Ruta al Atlántico Violencia contra la mujer Violencia en Guatemala 
