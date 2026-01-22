Padre e hijo resultan heridos tras ataque armado por robo de vehículo en la colonia La Florida

Un intento de robo dejó a un padre y su hijo heridos de bala este jueves 22 de enero, en la colonia La Florida, zona 19 capitalina. Ambos fueron atacados cuando se desplazaban en su vehículo y fueron interceptados por asaltantes armados.

El hecho ocurrió en la 11ª avenida y 9ª calle de la mencionada colonia. De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales, las víctimas fueron identificadas como Victoriano Soc Cahuil, de 48 años, y su hijo Víctor Eduardo Soc Álvarez, de aproximadamente 25 años.

Ambos presentaban heridas de arma de fuego y fueron estabilizados en el lugar antes de ser trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt. Su estado de salud no fue detallado por los socorristas.

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área y agentes del Ministerio Público realizaron las diligencias respectivas para recabar indicios que ayuden a esclarecer el ataque.

Otro ataque en zona 12.

Además, los Bomberos Municipales atendieron a una mujer que resultó herida por esquirlas de vidrio en un ataque armado registrado en la 12ª avenida de la zona 12, a pocos metros de la Estación 2 de esa institución.

La víctima también sufrió una crisis nerviosa, pero no fue necesario su traslado a un hospital, según el informe de los socorristas. Las autoridades no han confirmado si existe alguna relación entre ambos hechos. En ambos casos, continúan las investigaciones.