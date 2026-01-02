¿Quién es el hombre que falleció durante el enfrentamiento con agentes de la PNC en Ciudad Peronia, Villa Nueva?

A las 21.30 horas del 1 de enero, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron alertados de que un grupo de personas disparaba al aire en la 18 avenida 3-76 de San Cristóbal, zona 8 de Mixco. Los vecinos indicaron que los sospechosos abordaron en un carro gris.

La PNC indicó que atendieron la denuncia y llegaron al lugar, eran cinco hombres los que se movilizaban en un automóvil con placas P-127KQW. Los policías les ordenaron detenerse, pero no obedecieron. La persecución comenzó en San Cristóbal y se extendió 3.8 kilómetros, hasta la 6a calle “D” de Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva.

“El vehículo detuvo su marcha, descendieron cinco personas de sexo masculino portando armas de fuego en mano y las accionaron contra la integridad física de los elementos de la policía”, señala el reporte de la PNC.

Añade que los agentes repelieron el ataque y uno de los agresores murió en el lugar. Según la PNC, preliminarmente fue identificado como Marcos Eduardo Yanes Santos, quien portaba un arma de fuego tipo carabina.

El informe policial indica que Yanes Santos tenía una herida en el ojo izquierdo, otra en la boca y una más en la espalda. También que presentaba varios tatuajes en el cuerpo y vestía playera negra y pantalón gris.

Los otros cuatro sujetos huyeron por los callejones del lugar, aún armados.

En el sitio del enfrentamiento, fiscales del Ministerio Público hallaron una licencia a nombre de Marvin Raúl Aníbal García Hernández, 38 casquillos de arma de fuego, un cargador, cartuchos y una carabina calibre .223.

En San Cristóbal, donde los sospechosos presuntamente disparaban al aire, se localizaron 11 indicios balísticos.