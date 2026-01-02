“Disparaba sin razón con una carabina”: PNC abate a hombre tras enfrentamiento en Mixco

Durante la mañana de este viernes 2 de enero, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó que, en el transcurso de la noche del pasado jueves 1 de enero, los agentes policiales abatieron a un hombre luego de un enfrentamiento armado en la 2.ª calle del bulevar Pinares de San Cristóbal, ubicada en la zona 8 del municipio de Mixco.

Según el agente que abatió al hombre durante el enfrentamiento, el fallecido, momentos antes de su muerte, efectuaba disparos sin justificación con una carabina, un arma de fuego larga, más corta y manejable que un fusil, originalmente utilizada para caza, tiro deportivo o uso militar, y caracterizada por su menor tamaño, peso y potencia.

Los policías de la Comisaría 16, luego de ser alertados vía radio, se movilizaron al área y observaron que cuatro individuos se conducían en un automóvil marca Chevrolet (placa P127KQW) y realizaban disparos al aire. Ante esta situación, los agentes de la Comisaría 15 decidieron unirse a la persecución para intentar detener a los individuos.

La Policía Nacional Civil los alcanzó en la 3.ª avenida y 6.ª calle de Ciudad Peronia, ubicada en la zona 8 del municipio de Villa Nueva, donde ocurrió el enfrentamiento armado en el que falleció un hombre posteriormente identificado como Marvin “N”, de 26 años. Los demás integrantes se dieron a la fuga, de acuerdo con las autoridades.

Persecución entre Mixco y Villa Nueva

Conforme a lo expuesto por la Policía, en el interior del vehículo se encontraba la licencia de conducir del fallecido, así como varios casquillos. Adicionalmente, a un costado del cuerpo se localizó una carabina marca Silver Shadow, calibre .223, con una tolva; una versión moderna, muy versátil, que a menudo utiliza munición de pistola.

