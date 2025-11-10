Bomberos reportan pasajeros heridos en accidente de bus en el km 107 de la ruta Interamericana

Los cuerpos de socorro reportaron que este lunes 10 de noviembre un autobús extraurbano se accidentó en el kilómetro 107 de la ruta Interamericana.



Según medios locales, por causas aún no establecidas, el piloto perdió el control y el bus cayó en una hondonada.

De forma preliminar se informó sobre varios pasajeros heridos, algunos de los cuales fueron trasladados a hospitales cercanos.



Automovilistas también colaboraron con los bomberos en las labores de rescate de las víctimas, mientras que otros lesionados fueron atendidos en el lugar del percance.

Hasta el momento se desconoce si hay personas fallecidas; los cuerpos de socorro serán los encargados de confirmar esa información.

Los Bomberos Voluntarios informan de 12 pasajeros heridos. El bus se dirigía de San Marcos a la capital cuando ocurrió el accidente.

Para leer más: Choque de autobús en el kilómetro 36 de la ruta Interamericana deja 55 heridos

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.