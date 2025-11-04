Bomberos reportan pasajeros heridos en accidente de bus en el km 73 de la ruta al Pacífico

Bomberos reportan pasajeros heridos en accidente de bus en el km 73 de la ruta al Pacífico

Un bus extraurbano se accidentó cuando circulaba por Siquinalá, Escuintla.  

PROVIAL. ACCIDENTE EN SIQUINALÁ

Bus se accidenta en el km 73 de la ruta al Pacífico. (Foto Prensa Libre: captura de video de Provial)

Los Bomberos Voluntarios reportan un accidente de bus este martes 4 de noviembre en el kilómetro 73 de la carretera al Pacífico, caserío El Mango, aldea Siquinalá, municipio de Siquinalá, Escuintla.

De forma preliminar, se informa de cinco pasajeros heridos tras el percance de un bus extraurbano.

Los afectados presentan traumas en distintas partes del cuerpo y fueron trasladados al Hospital Nacional de Escuintla.

Se desconoce la causa del accidente del bus de los transportes Tropicana.

Algunos pasajeros continúan atrapados en la unidad, que resultó con severos daños en su estructura.

Provial informa que por el accidente está obstruido el carril derecho hacia el occidente. Añadió que uno de los pasajeros murió en el lugar.

Choque de autobús en el kilómetro 36 de la ruta Interamericana deja 55 heridos

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Accidente de bus Accidentes de tránsito Escuintla Siquinalá 
