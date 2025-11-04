Bomberos reportan pasajeros heridos en accidente de bus en el km 73 de la ruta al Pacífico

Los Bomberos Voluntarios reportan un accidente de bus este martes 4 de noviembre en el kilómetro 73 de la carretera al Pacífico, caserío El Mango, aldea Siquinalá, municipio de Siquinalá, Escuintla.

De forma preliminar, se informa de cinco pasajeros heridos tras el percance de un bus extraurbano.

Los afectados presentan traumas en distintas partes del cuerpo y fueron trasladados al Hospital Nacional de Escuintla.

Se desconoce la causa del accidente del bus de los transportes Tropicana.

Algunos pasajeros continúan atrapados en la unidad, que resultó con severos daños en su estructura.

Provial informa que por el accidente está obstruido el carril derecho hacia el occidente. Añadió que uno de los pasajeros murió en el lugar.

