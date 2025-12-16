Bomberos trabajan para controlar incendio forestal de grandes proporciones en la zona 12

Sucesos

Bomberos trabajan para controlar incendio forestal de grandes proporciones en la zona 12

Bomberos informan sobre un incendio forestal en la 31 calle y calzada Atanasio Tzul, zona 12 de la capital.

y

|

time-clock

Vista del incendio registrado en la 31 calle, calzada Atanasio Tzul de la zona 12 capitalina. (Foto Prensa Libre: Conred)

Los Bomberos Municipales informaron que este martes 16 de diciembre se registra un incendio forestal en la 31 calle y 26 avenida, zona 12 de la capital.


Según el reporte, el incendio avanza y amenaza con convertirse en fuego de interfase; sin embargo, la pronta intervención permitió controlar su avance.

Advirtieron que el siniestro representa un riesgo de expansión, ya que en las cercanías hay abundante material combustible orgánico seco, lo cual, sumado a la dirección del viento, favorece la propagación del fuego.

Además, hicieron un llamado a los conductores que transitan por la calzada Atanasio Tzul para que cedan el paso de inmediato a las unidades de emergencia, con el fin de facilitar las labores de control y atención.

EN ESTE MOMENTO

Fachada del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, institución encargada de la organización y supervisión de los procesos electorales.

Por qué la Comisión de Postulación del TSE define el futuro de las próximas elecciones 2027

Right
Pagar únicamente la cuota mínima de la tarjeta de crédito permite mantenerse al día con el banco, pero no evita los intereses ni recargos, lo que puede encarecer la deuda y alargar su pago durante años en Guatemala. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

Qué pasa si solo se hace el pago mínimo de una tarjeta de crédito

Right


Los Bomberos Municipales agregaron que su personal ya coordina acciones preventivas y de evacuación en los sectores industriales vulnerables, con prioridad en la seguridad de las personas y la mitigación de riesgos. No se reportan personas afectadas.

Para leer más: Incendio afecta edificio donde funcionan oficinas estatales en Retalhuleu

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Calzada Atanasio Tzul Incendio forestal Zona 12 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS