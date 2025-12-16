Bomberos trabajan para controlar incendio forestal de grandes proporciones en la zona 12

Los Bomberos Municipales informaron que este martes 16 de diciembre se registra un incendio forestal en la 31 calle y 26 avenida, zona 12 de la capital.



Según el reporte, el incendio avanza y amenaza con convertirse en fuego de interfase; sin embargo, la pronta intervención permitió controlar su avance.



Advirtieron que el siniestro representa un riesgo de expansión, ya que en las cercanías hay abundante material combustible orgánico seco, lo cual, sumado a la dirección del viento, favorece la propagación del fuego.



Además, hicieron un llamado a los conductores que transitan por la calzada Atanasio Tzul para que cedan el paso de inmediato a las unidades de emergencia, con el fin de facilitar las labores de control y atención.





Los Bomberos Municipales agregaron que su personal ya coordina acciones preventivas y de evacuación en los sectores industriales vulnerables, con prioridad en la seguridad de las personas y la mitigación de riesgos. No se reportan personas afectadas.

#incendioForestal 31 calle y 26 Avenida zona 12, ciudad un incendio forestal que avanza amenaza con convertirse en un fuego de interfase pero la pronta intervención de nuestra institución ha logrado controlar el paso del mismo #SiempreEstamos pic.twitter.com/nAdFOxG4JY — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) December 16, 2025

