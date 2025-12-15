Incendio afecta edificio donde funcionan oficinas estatales en Retalhuleu

La Cruz Roja Guatemalteca informa que este lunes 15 de diciembre se registra un incendio de grandes proporciones en un edificio donde funciona la Contraloría General de Cuentas (CGC), en la zona 1 de la ciudad de Retalhuleu.

El incendio consumió parte de edificio histórico con más de 100 años de antigüedad en la ciudad de Retalhuleu, presuntamente a causa de un cortocircuito, según información preliminar.

En el inmueble afectado también funcionaba la oficina de Correos. El siniestro causa alarma debido a la cercanía con el Museo de Arqueología y el Palacio de Gobierno, hacia donde el fuego amenazaba con propagarse.

Al lugar acudieron de inmediato los cuerpos de socorro, quienes trabajan intensamente para controlar y sofocar las llamas. Durante el incidente no se reportaron personas heridas, únicamente algunos trabajadores presentaron crisis nerviosa.

“Estábamos dentro prestando nuestros servicios cuando las compañeras comenzaron a ver humo, luego iniciaron las llamas y tuvimos que evacuar”, relató Ofelia Yoc, delegada de la CGC en Retalhuleu.

Agregó que, aparentemente, el fuego se originó en la oficina de Correos, donde no había personal en ese momento, y posteriormente se extendió hacia las oficinas de la Contraloría.

Por su parte, el ingeniero Fernando Mazariegos, gobernador departamental de Retalhuleu, explicó que las llamas avanzaron rápidamente debido a la antigüedad de los inmuebles, cuyos techos son de madera. “Se manejan varias versiones, principalmente la de un cortocircuito. Afortunadamente, no hay personas lesionadas”, indicó.

Las causas exactas del incendio serán confirmadas tras las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades competentes.

Para leer más: Cuatro personas mueren en incendio en inmueble de la zona 1 de la capital

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

Con información de Victoria Ruiz