Bomberos Voluntarios reportan un fallecido y heridos tras ataque armado en Escuintla

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios fue alertado en las últimas horas por un ataque armado en la jurisdicción de Escuintla, suceso que dejó la muerte de un hombre.

La víctima mortal hasta el momento no se ha sido identificada, según el reporte de los paramédicos que llegaron al lugar del ataque para brindar asistencia a un grupo de personas que resulto herida.

El ataque fue reportado en el kilómetro 134 de la carretera que conduce de Río Bravo al sector de Tiquisate, en el departamento de Escuintla, según detallaron los paramédicos.

Un hombre falleció por la gravedad de las heridas mientras que dos fueron trasladados con vida a un centro asistenciales. Tanto el fallecido como los heridos no han sido identificados.

En otros casos, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios localizó un cuerpo tras el reporte de ciudadanos, que dijeron ver “un bulto” que ameritó el aviso a las fuerzas de seguridad.

El hallazgo ocurrió en el boulevard Las Tunas, en la zona 11 de Mixco, localizando un cuerpo que no ha sido identificado envuelto en un nylon de color negro.

También en las últimas horas se reportó un incidente de tránsito en el kilómetro 25 de la ruta Interamericana que dejó un motorista fallecido, según reportó el Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales.

El lugar del percance da cuenta que un motorista fue atropellado con un vehículo, ocasionándole golpes al conducto de la motocicleta que terminaron quitándole la vida.