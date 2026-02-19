Camión accidentado y postes derribados impiden el paso en la Ruta Nacional 14  

Camión accidentado y postes derribados impiden el paso en la Ruta Nacional 14  

Accidente en el kilómetro 90 de la Ruta Nacional 14 afecta la movilidad vehicular.  

ACCIDENTE EN KM 90 DE LA RN-14

Vehículo del transporte pesado se accidenta en el km 90 de la Ruta Nacional 14. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de San Juan Alotenango)

La Municipalidad de San Juan Alotenango, Sacatepéquez, informa que la Policía Municipal brinda apoyo por una emergencia derivada de un accidente de tránsito en el kilómetro 90 de la ruta nacional 14.

En ese tramo, un vehículo de transporte pesado volcó y derribó postes, por lo que el paso está obstruido en ambos carriles.

La comuna recomienda a los conductores utilizar rutas alternas, manejar con precaución y atender las indicaciones de las autoridades presentes en el lugar del percance.

Agregó que coordina las labores correspondientes para retirar el vehículo y despejar la vía.

Sobre el asfalto hay cables del tendido eléctrico y está esparcida la carga que transportaba el camión.

El vehículo quedó con severos daños. Se desconoce si hay personas heridas.

El paso está interrumpido en el km 90 de la Ruta Nacional 14. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de San Juan Alotenango)

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Accidente de tránsito Alotenango Ruta Nacional 14 

