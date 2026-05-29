Cinco estudiantes son trasladadas a un hospital tras posible intoxicación en centro educativo de zona 1

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Cinco estudiantes son trasladadas a un hospital tras posible intoxicación en centro educativo de zona 1

Los bomberos auxiliaron y trasladaron a cinco estudiantes por un posible cuadro de intoxicación en un establecimiento educativo de la zona 1.

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SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN. ESCUELA DE FORMACIÓN SECRETARIAL

Bomberos atienden a estudiantes de la Escuela de Formación Secretarial que sufrieron síntomas de intoxicación. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios reportaron que en la Escuela de Formación Secretarial, zona 1 de la capital, varias estudiantes presentaron síntomas asociados con un posible cuadro de intoxicación este viernes 29 de mayo.

Añadieron que trasladaron a cinco estudiantes al Hospital General San Juan de Dios.

Indicaron que, en el lugar, técnicos en urgencias médicas estabilizaron a las afectadas y luego las trasladaron.

Aún se desconoce qué originó los síntomas de intoxicación en las estudiantes.

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Un caso similar ocurrió el 24 de abril recién pasado, cuando al menos 358 estudiantes presentaron síntomas de intoxicación alimentaria en la Escuela Nacional Regional de Occidente (ENRO), en Santa Lucía Utatlán, Sololá, según datos del Ministerio de Salud.

Información preliminar apuntó a que los estudiantes habrían resultado afectados por el consumo de alimentos en mal estado.

Para leer más: Cómo identificar una intoxicación alimentaria y qué hacer si le ocurre en casa

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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