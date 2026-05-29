Cinco estudiantes son trasladadas a un hospital tras posible intoxicación en centro educativo de zona 1

Los Bomberos Voluntarios reportaron que en la Escuela de Formación Secretarial, zona 1 de la capital, varias estudiantes presentaron síntomas asociados con un posible cuadro de intoxicación este viernes 29 de mayo.

Añadieron que trasladaron a cinco estudiantes al Hospital General San Juan de Dios.

Indicaron que, en el lugar, técnicos en urgencias médicas estabilizaron a las afectadas y luego las trasladaron.

Aún se desconoce qué originó los síntomas de intoxicación en las estudiantes.

Un caso similar ocurrió el 24 de abril recién pasado, cuando al menos 358 estudiantes presentaron síntomas de intoxicación alimentaria en la Escuela Nacional Regional de Occidente (ENRO), en Santa Lucía Utatlán, Sololá, según datos del Ministerio de Salud.

Información preliminar apuntó a que los estudiantes habrían resultado afectados por el consumo de alimentos en mal estado.

Para leer más: Cómo identificar una intoxicación alimentaria y qué hacer si le ocurre en casa

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