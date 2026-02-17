Cinco personas fallecidas en ataques armados y accidentes de motocicletas  

Cinco personas han muerto en las últimas horas a causa de hechos de violencia y percances viales en Guatemala.

ACCIDENTE EN 2 CALLE Y REFORMA ZONA 10

Autoridades en el área donde murió un motorista en la avenida Reforma y 2a calle, zona 10. (Foto Prensa Libre: Amílcar Montejo)

Al menos cinco personas perdieron la vida en accidentes de tránsito y hechos de violencia registrados en distintos puntos del país en las últimas horas, según reportes de los cuerpos de socorro y autoridades.

La Policía Municipal de Tránsito de la capital informó que un motorista murió en un accidente en la avenida Reforma y 2a calle, zona 10.

La motocicleta chocó contra un poste metálico, por lo que el paso fue cerrado temporalmente mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

En su reporte, esa entidad también registró la muerte de otro motorista en un percance ocurrido en la rampa con dirección a la avenida La Castellana, zona 9. La víctima quedó tendida sobre uno de los carriles y la motocicleta presentaba severos daños.

De acuerdo con el reporte, el conductor perdió el control e impactó contra una baranda. Su acompañante resultó herido, por lo que fue trasladado a un hospital.

Los Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados sobre un accidente de tránsito en el ingreso a la aldea Pajapa, Pajapita, San Marcos. En ese hecho, dos personas resultaron heridas y una falleció.

Para leer más: Video muestra cuando ocupante de picop repele ataque y mata a motorista en La Florida, zona 19

Hechos de violencia

Los Bomberos Municipales informaron que un hombre murió tras ser atacado a balazos en el sector E, Las Ilusiones, zona 18.

En otro hecho, un hombre fue asesinado cuando se desplazaba por la colonia 15 de Septiembre, La Blanca, San Marcos.

La víctima vestía playera roja y pantalón azul. Se desconoce el móvil del ataque, indicaron los Bomberos Municipales Departamentales.

Accidentes de tránsito Ataques armados en Guatemala Violencia en Guatemala 

