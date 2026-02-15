Ataques armados: una mujer muere en la zona 11 y cuatro personas resultan heridas en Mixco

Ataques armados: una mujer muere en la zona 11 y cuatro personas resultan heridas en Mixco

Los bomberos han reportado hechos de violencia en las últimas horas en Guatemala.

MUJER BALEADA EN LA ZONA 11

Una mujer murió baleada en la zona 11 de la capital. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los cuerpos de socorro informaron de una persona fallecida y varios heridos en ataques armados registrados en distintos puntos del país durante las últimas horas del fin de semana.


Los Bomberos Voluntarios reportaron un incidente armado en el Anillo Periférico y 23 calle, zona 11.

En ese lugar, una mujer de aproximadamente 25 años sufrió múltiples heridas de bala que le provocaron la muerte.

El cuerpo quedó tendido en una banqueta, junto a lo que parecía ser un bolso.

Los Bomberos Municipales atendieron una emergencia por un hecho armado en la 23 avenida y 12 calle, zona 4 de Mixco, donde dos mujeres y un hombre resultaron gravemente heridos por proyectiles de arma de fuego.

Las tres víctimas fueron auxiliadas y trasladadas a un hospital cercano.

Añadieron que, en otro hecho, un hombre de unos 33 años solicitó atención prehospitalaria en la estación de ese cuerpo de socorro, ubicada en la zona 4 de Mixco.

Según relató la víctima, los disparos provinieron desde una motocicleta, causándole una herida en el abdomen.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que un hombre en situación de calle fue hallado sin vida en la vía pública, frente a la Escuela Oficial Urbana Mixta del municipio de San Pedro Jocopilas, Quiché.

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Ataques armados en Guatemala Violencia contra la mujer Zona 11 

