Colisión entre tráiler y microbús en el libramiento de Chimaltenango deja cuatro heridos

Los Bomberos Municipales Departamentales de El Tejar, Chimaltenango, informaron que este jueves 4 de diciembre hubo un accidente en el kilómetro 55 de la ruta Interamericana, en el libramiento de Chimaltenango, con dirección de occidente hacia la capital.

Indicaron que, por causas aún no establecidas, se registró una colisión entre un vehículo de transporte pesado y un microbús.

Según los socorristas, el microbús trasladaba a personal de Enfermería del Hospital San Juan de Dios. Cuatro personas resultaron heridas, y otras sufrieron crisis nerviosa.

Los heridos fueron llevados al hospital del IGSS y al Hospital Regional, ambos en Chimaltenango.

El microbús quedó destruido en su parte frontal debido al impacto.

El paso de vehículos se encuentra afectado en uno de los carriles, a causa del accidente.

