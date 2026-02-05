Comuna informa de tres actos vandálicos contra estaciones del Transmetro y la captura de un presunto responsable

Sucesos

Comuna informa de tres actos vandálicos contra estaciones del Transmetro y la captura de un presunto responsable

La Municipalidad capitalina detalló cómo se produjeron daños en tres estaciones del Transmetro.

De acuerdo con información de la comuna de la capital, durante los últimos días se registraron tres hechos de vandalismo contra estaciones del Transmetro, los cuales fueron detectados y documentados por el sistema de monitoreo municipal.

Añadió que uno de los incidentes ocurrió el domingo 1 de febrero, a las 23 horas, en la estación Capuchinas de la Línea 6, en la 10a calle y 10a avenida de la zona 1.

La grabación reveló el momento en que un hombre lanzó piedras contra la infraestructura, lo que provocó la ruptura de tres vidrios y daños en una máquina de venta y recarga de tarjetas.

Tras el hecho, la comuna activó la alerta y el plan de captura. Recordó que la persona involucrada ya había sido retirada en ocasiones anteriores de distintas estaciones del Transmetro por causar conflictos.


Con base en las grabaciones, el Juzgado de Asuntos Municipales presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y entregó como prueba material el video. Además, evaluó las pérdidas económicas derivadas del acto vandálico.

Otro incidente fue registrado el 3 de febrero en la estación Colón, en la 11 avenida y 8a calle de la zona 1. La Policía Municipal detectó el hecho y capturó al responsable, quien fue identificado como la misma persona involucrada en el ataque a la estación Capuchinas.

La comuna agregó que otro de los actos vandálicos tuvo lugar el 30 de enero en la estación Don Bosco, donde la Policía Municipal detectó de inmediato a la persona y la retiró de las instalaciones.

Para leer más: “El vandalismo no castiga al alcalde, castiga al pueblo”: identifican al responsable de destruir estación del Transmetro

Según la comuna, estos actos de vandalismo contra el Transmetro constituyen una agresión directa contra la ciudadanía, ya que afectan servicios esenciales utilizados diariamente por miles de usuarios.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Transmetro Vandalismo 
