Con una nota: Hallan cadáver envuelto en nailon en San José Pinula

Los Bomberos Voluntarios informaron este domingo 10 de agosto que encontraron un cadáver en San José Pinula.

El cuerpo de la víctima se encontraba envuelto minuciosamente en nailon, informaron los socorristas.

El hallazgo ocurrió en la Sección "D", colonia Santa Sofía, San José Pinula.

Se trata de un hombre de entre 30 y 40 años de edad, agregaron los socorristas.

Óscar Sánchez, vocero de los Bomberos Voluntario, dijo a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que el hallazgo ocurrió este sábado por la madrugada, cuando fueron alertados por vecinos del sector.

El cadáver tenía una nota; sin embargo, por estar adentro del forraje del nailon no se alcanzaba a leer el mensaje, agregó Sánchez.

En noviembre del año pasado, los cadáveres de un hombre y una mujer también fueron hallados en San José Pinula entre bolsas de nailon.

Y ese mismo mes, los Bomberos Voluntarios informan del hallazgo del cadáver de una mujer en la ruta entre San José Pinula y la finca Agua Tibia.

