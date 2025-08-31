Conductor ebrio atropella a un agente policial y es remitido a la Torre de Tribunales

Las emergencias viales marcaron las primeras horas del domingo 31 de agosto. Uno de los casos más recientes fue protagonizado por un conductor en estado de ebriedad, según los resultados de las pruebas de alcoholemia practicadas por las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron alertados de un percance en la ruta 6, en la 6ª avenida de la zona 4 capitalina. Los reportes indicaban que un agente policial había sido atropellado.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron al conductor del vehículo bajo efectos de licor, por lo que le practicaron pruebas de alcoholemia que dieron positivo.

El hombre fue remitido a la Torre de Tribunales.

- En estado de ebriedad -



Atropelló a un policía en Ruta 6 con 6 avenida zona 4.#PMTGuatemalaEnTodo #TraficoGT #TransitoGT pic.twitter.com/BymMbbZRsQ — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) August 31, 2025

Otros hechos

En la zona 6 capitalina, cuerpos de socorro atendieron un accidente de motocicleta. El piloto, de unos 30 años, murió al perder el control de su vehículo.

En el kilómetro 226 de la ruta CA-2 Occidente, jurisdicción de Quetzaltenango, se registró otro accidente que dejó un fallecido. Un vehículo impactó contra un tráiler y el conductor del automotor liviano perdió la vida.

Por aparte, en el kilómetro 56.6 de la ruta CA-9 Sur, en Escuintla, una motocicleta protagonizó un accidente que bloqueó uno de los carriles durante la madrugada. Una persona murió.

También en Escuintla, pero en el kilómetro 75, un camión sufrió un accidente que solo dejó daños materiales, según el informe de los paramédicos.