Cuatro heridos en colisión de dos camiones y dos tráileres en la ruta al Atlántico

Los Bomberos Voluntarios informaron que este viernes 30 de enero se registró una múltiple colisión en el kilómetro 12.5 de la ruta al Atlántico.

En el accidente estuvieron involucrados un camión de transporte de valores, dos tráileres y un camión cisterna que transportaba agua.

Según los socorristas, fueron movilizadas al menos cinco unidades de emergencia, en las cuales se auxilió a varias personas que fueron atendidas en el lugar. Tres de ellas fueron trasladadas a diferentes hospitales.

Los Bomberos Municipales brindaron atención prehospitalaria a un hombre de 35 años, quien sufrió politraumatismo y fue trasladado al área de Traumatología del IGSS 7-19. Esta persona se desplazaba en el camión de transporte de valores.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, informó que el percance ocurrió en la salida de la capital. Indicó que, según información preliminar, el Ministerio Público fue notificado porque uno de los heridos habría fallecido en el hospital.

También se reportó una colisión entre un cabezal y un bus extraurbano en el kilómetro 17 de la ruta al Atlántico, zona 18. El cabezal quedó empotrado en la unidad de transporte, según la PMT.

