Cuatro heridos en colisión de dos camiones y dos tráileres en la ruta al Atlántico

sUCESOS

Cuatro heridos en colisión de dos camiones y dos tráileres en la ruta al Atlántico

Cuatro vehículos colisionaron en el kilómetro 12.5 de la ruta al Atlántico. Se reportaron heridos.

y

|

time-clock

Socorristas atienden emergencia por múltiple colisión en el km 12.5 de la ruta al Atlántico. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Los Bomberos Voluntarios informaron que este viernes 30 de enero se registró una múltiple colisión en el kilómetro 12.5 de la ruta al Atlántico.

En el accidente estuvieron involucrados un camión de transporte de valores, dos tráileres y un camión cisterna que transportaba agua.

Según los socorristas, fueron movilizadas al menos cinco unidades de emergencia, en las cuales se auxilió a varias personas que fueron atendidas en el lugar. Tres de ellas fueron trasladadas a diferentes hospitales.

Los Bomberos Municipales brindaron atención prehospitalaria a un hombre de 35 años, quien sufrió politraumatismo y fue trasladado al área de Traumatología del IGSS 7-19. Esta persona se desplazaba en el camión de transporte de valores.

EN ESTE MOMENTO

Postuladora del TSE: Aumento de aspirantes eleva expectativas para integrar una buena nómina de 20 candidatos

Right
elecciones anam (3)

Alcaldes intercambian señalamientos y calientan la elección de la Anam

Right

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, informó que el percance ocurrió en la salida de la capital. Indicó que, según información preliminar, el Ministerio Público fue notificado porque uno de los heridos habría fallecido en el hospital.

También se reportó una colisión entre un cabezal y un bus extraurbano en el kilómetro 17 de la ruta al Atlántico, zona 18. El cabezal quedó empotrado en la unidad de transporte, según la PMT.

Para leer más: Provial registra 69 hechos de tránsito en una semana, con mayor incidencia en rutas del sur y occidente

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Accidentes de tránsito Ruta al Atlántico 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS